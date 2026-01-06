Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe’den Ademola Lookman operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için dev bir operasyon başlattı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray’ın da devrede olduğu transferi bitirmek için İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Teklif edilecek rakam ise belli oldu. İşte detaylar…

Fenerbahçe'den Ademola Lookman operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı
Transfer penceresini Musaba hamlesiyle açan sarı-lacivertli yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda rotayı İtalya’ya kırdı.

Fenerbahçe’den Ademola Lookman operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Takımı bir an önce hazır hale getirmek isteyen yönetim, listenin ilk sırasında yer alan Atalanta'nın Nijeryalı hücumcu oyuncusu Ademola Lookman için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

HEDEF LOOKMAN

Transfer sürecini yönetmek üzere yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, bu hafta içinde İtalya’ya giderek Atalanta yönetimiyle masaya oturacak.

Fenerbahçe’den Ademola Lookman operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

TEKLİF EDİLECEK RAKAM BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli kurmaylar, İtalyan ekibinin 40 milyon euro seviyesindeki bonservis beklentisini, 30 milyon euro ve bonuslar içeren yeni bir teklifle aşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’den Ademola Lookman operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

AFRİKA KUPASI SONRASI İMZA BEKLENİYOR

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, halen Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Lookman’ın turnuva biter bitmez İstanbul’a gelmesi planlanıyor. Yıldız oyuncunun menajerinin de dahil olduğu pazarlıklarda, hafta sonuna kadar somut bir adım atılması ve transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Lookman, kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe’den Ademola Lookman operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

SKOR YÜKÜNE KATKI SAĞLAYACAK

Bu sezon Atalanta formasıyla Serie A'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta görev alan 27 yaşındaki futbolcu, toplamda 1153 dakika süre buldu. Bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den Ademola Lookman operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı
