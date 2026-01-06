Altın ve gümüş için korkutan tahmin! Filiz Eryılmaz rakam verip uyardı

Petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde Eryılmaz, “Petrol fiyatlarında kısmi yatay negatif bir hareket görüyorum. Piyasa, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğin sona erdiğini ve bunun kalıcı bir çatışmaya dönüşmeyeceğini fiyatlıyor” dedi. ABD’nin Venezuela petrol rezervlerinin Amerikan şirketleri tarafından işletileceğine yönelik açıklamalarının arz beklentilerini artırdığına işaret eden Eryılmaz, “Orta vadede petrol arzı artacak. Bu da petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

