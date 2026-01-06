Menü Kapat
TGRT Haber
Altın ve gümüş için korkutan tahmin! Filiz Eryılmaz rakam verip uyardı

Ocak 06, 2026 12:05
1
altın gümüş

Dünya jeopolitik gerilimlerle çalkalanırken altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller yükseliyor. Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon kanalında altın, gümüş, petrol ve piyasalar hakkında değerlendirmede bulunarak yatırımcılar için çok kritik uyarılar yaptı.

2
Altın, gümüş ve bakır

Altın, gümüş ve bakır uçuyor, petrolde baskı devam ediyor. dünyadaki siyasi olaylar piyasaları sallamaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında jeopolitik gerilime rağmen düşüş eğilimine dikkat çeken Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve gümüşte ise güvenli liman talebinin sürdüğünü söyledi.
 

3
Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde Eryılmaz, “Petrol fiyatlarında kısmi yatay negatif bir hareket görüyorum. Piyasa, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğin sona erdiğini ve bunun kalıcı bir çatışmaya dönüşmeyeceğini fiyatlıyor” dedi. ABD’nin Venezuela petrol rezervlerinin Amerikan şirketleri tarafından işletileceğine yönelik açıklamalarının arz beklentilerini artırdığına işaret eden Eryılmaz, “Orta vadede petrol arzı artacak. Bu da petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor” ifadelerini kullandı.
 

4
Altın ve gümüş

Altın ve gümüşteki yükselişi değerlendiren Eryılmaz, jeopolitik risk algısının yeni bir boyuta geçtiğini vurgulayarak, “Dünya diplomasi ve uluslararası hukuk açısından yeni bir sayfa açıldı. Artık hiçbir ülke liderinin mutlak güvenliğinden söz edemiyoruz. Bu durum güvenli liman algısını güçlendiriyor” diye konuştu.

 

5
altın

ALTIN İÇİN BU RAKAMA DİKKAT!

Altın fiyatlarında kritik seviyelere dikkat çeken Eryılmaz, “4414 dolar çok önemli bir direnç. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 4440 dolara doğru hareket hızlanabilir” dedi. Uzun vadeli yatırımcıların kademeli alımlarını sürdürdüğünü belirten Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların ise bu seviyeleri yakından izlemesi gerektiğini söyledi.
 

6
gümüş

Gümüş tarafında yükselişin altından daha güçlü olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, “Altın–gümüş rasyosu düşüyor. Bu, yükselişlerde gümüşün altından daha fazla prim yapabileceği anlamına geliyor” dedi. Ancak yeni pozisyonlar konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, “77,7 dolar üzerinde kalıcılık olursa tarihi zirveler yeniden gündeme gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

 

7
ALTIN VE GÜMÜŞ SERTİFİKASI

ALTIN VE GÜMÜŞ SERTİFİKASI OLANLAR DİKKAT!

Yurt içindeki altın ve gümüş sertifikalarına da değinen Eryılmaz, sertifikaların son dönemde ons ve gram fiyatlarından koptuğunu belirterek, “Aşırı alım ve parabolik yükseliş var. Bu seviyelerde risk almak isteyenlerin çok temkinli olması gerekiyor” uyarısını yaptı.
 

8
ALTIN VE GÜMÜŞ

Eryılmaz, piyasalar açısından haftanın en önemli gündeminin ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi olduğunu vurgulayarak, “Güçlü bir veri altın ve gümüşün hızını kesebilir, zayıf bir veri ise faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek bu varlıklara destek verebilir” dedi.
 

9
Asya ve ABD borsaları

Asya ve ABD borsalarına ilişkin değerlendirmesinde ise Eryılmaz, “Piyasalarda savaş fiyatlaması yok. Asya’da teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü yükselişler görüyoruz. Genel olarak jeopolitik risklerin fiyatlamadan büyük ölçüde çıktığı bir süreçteyiz” ifadelerini kullandı.

