TGRT Haber
Editor
 Yasin Aşan

Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı! Milli kalecinin yeni adresi belli oluyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını duyurdu. 4,5 yıldır siyah-beyazlılarda forma giyen 36 yaşındaki deneyimli kalecinin eski takımlarından Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı! Milli kalecinin yeni adresi belli oluyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, 4,5 yıldır formasını giyen milli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş'tan Günok'un ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı! Milli kalecinin yeni adresi belli oluyor

MERT GÜNOK'UN KARİYERİ

36 yaşındaki Mert Günok, profesyonel kariyerine Fenerbahçe'de başlamıştı. Tecrübeli file bekçisi, sarı-lacivertli kulüp ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Bursaspor ve Başakşehir formaları da giyen Mert Günok, Başakşehir ile de Süper Lig'de zafere ulaşmıştı.

Milli kaleci, 2021-2022 sezonu başında Beşiktaş'a imza atmıştı. Günok, siyah-beyazlılarda ise 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Mert Günok, bu sezon 13 müsabakada Beşiktaş'ın kalesini korudu. Günok, teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından formayı Ersin Destanoğlu'na kaptırmıştı.

Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı! Milli kalecinin yeni adresi belli oluyor

FENERBAHÇE'YE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok'un yeni adresiyle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli kalecinin, profesyonel kariyerine başladığı Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

#Spor
#Spor
