Beşiktaş'a yeni sol bek! Siyah-beyazlılar Hartman'ın peşinde

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı umduğu gibi tamamlayamayan Beşiktaş, devre arasına topladığı 29 puanla 5. sırada girmişti. Sezon başında şok bir şekilde Avrupa'ya da veda eden ve şampiyonluk yarışının da uzağında kalan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarına hız verdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Serdal Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim, birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SOL BEK SESLERİ

Sezon başında sol bek mevkisini Benfica'dan kadroya kattığı David Jurasek ile güçlendiren Beşiktaş, Çek oyuncudan istediği verimi alamamıştı.

Siyah-beyazlılar, gösterdiği performansın ardından tepkilerin odak noktası haline gelen Jurasek ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

ARANAN SOL BEK İNGİLTERE'DE BULUNDU

Jurasek'in olası ayrılığının ardından kadrosuna yeni bir sol bek tavkiyesi yapmayı düşünen Beşiktaş, bu doğrultuda rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Burnley forması giyen Hollandalı sol bek Quilindschy Hartman'ı gündemine aldı.

Beşiktaş'ın, Hartman'ın transferi için İngiliz ekibine ilk teklifini kısa süre içerisinde göndermeyi planladığı belirtildi. Oyuncu tarafının da Beşiktaş'a transferi için olumsuz düşüncede olmadığı iddia edildi.

Quilindschy Hartman, bu sezon Burnley'de tamamı ilk 11'de olmak üzere 15 maçta forma giydi. Hartman bu maçlarda gol atamazken 4 asist yapmayı başardı.