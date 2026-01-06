Gece yarısı Guendouzi harekatı! Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı: Geri sayım başladı

Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, Avrupa transfer piyasasında ses getirecek bir operasyona imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir peşinde olduğu Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi transferinde tüm engelleri birer birer aşarak süreci bitirme noktasına getirdi.

TEDESCO İSTEDİ, YÖNETİM BİTİRDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun sisteminde kilit rol oynamasını beklediği 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açtı. Lazio’ya sunulan 25 milyon euroluk teklif, transferin seyrini tamamen değiştirirken; Başkan Sadettin Saran’ın kararlı tutumu İtalyan kulübünün inadını kırdı. Bonuslar üzerindeki küçük detayların netleşmesiyle birlikte transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

YILLIK 4 MİLYON EURO

Lazio’da yıllık 2,5 milyon euro kazanan Guendouzi, Fenerbahçe’nin cazip teklifine "evet" dedi. Sarı-lacivertli formayı giymeye ikna olan yıldız isim, yıllık 4 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa dayalı özel primler alacak. Oyuncu tarafıyla varılan bu mutabakat, transferin en kritik eşiğinin aşılmasını sağladı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Taraftarları heyecana boğan bu operasyonda artık son aşamaya geçildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, resmi evrakların tamamlanmasının ardından Guendouzi’nin bu hafta içinde İstanbul’a inmesi planlanıyor. Yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.