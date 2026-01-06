Menü Kapat
TGRT Haber



Spor


 Serhat Yıldız

Gece yarısı Guendouzi harekatı! Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı: Geri sayım başladı

Orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmak için düğmeye basan Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinde Lazio ile el sıkıştı. 25 milyon euroluk dev teklifle İtalya’da masayı sallayan sarı-lacivertliler, Fransız yıldızla maaş konusunda tam anlaşma sağladı. Gözler artık resmi imzalar için İstanbul’a gelecek olan uçağa çevrildi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
09:19
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
09:24

Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, Avrupa transfer piyasasında ses getirecek bir operasyona imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir peşinde olduğu Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi transferinde tüm engelleri birer birer aşarak süreci bitirme noktasına getirdi.

Gece yarısı Guendouzi harekatı! Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı: Geri sayım başladı

TEDESCO İSTEDİ, YÖNETİM BİTİRDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyun sisteminde kilit rol oynamasını beklediği 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açtı. Lazio’ya sunulan 25 milyon euroluk teklif, transferin seyrini tamamen değiştirirken; Başkan Sadettin Saran’ın kararlı tutumu İtalyan kulübünün inadını kırdı. Bonuslar üzerindeki küçük detayların netleşmesiyle birlikte transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Gece yarısı Guendouzi harekatı! Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı: Geri sayım başladı

YILLIK 4 MİLYON EURO

Lazio’da yıllık 2,5 milyon euro kazanan Guendouzi, Fenerbahçe’nin cazip teklifine "evet" dedi. Sarı-lacivertli formayı giymeye ikna olan yıldız isim, yıllık 4 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa dayalı özel primler alacak. Oyuncu tarafıyla varılan bu mutabakat, transferin en kritik eşiğinin aşılmasını sağladı.

Gece yarısı Guendouzi harekatı! Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı: Geri sayım başladı

GERİ SAYIM BAŞLADI

Taraftarları heyecana boğan bu operasyonda artık son aşamaya geçildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, resmi evrakların tamamlanmasının ardından Guendouzi’nin bu hafta içinde İstanbul’a inmesi planlanıyor. Yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Gece yarısı Guendouzi harekatı! Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı: Geri sayım başladı
