Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkcell Süper Kupa'da heyecan devam ediyor. Bu sezon ilk kez yeni formatıyla oynanan Süper Kupa'da yarı final maçları tamamlandı. Kupada yarı final maçlarında geçtiğimiz sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor ve geçtiğimiz sezonun Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile Süper Lig üçüncüsü Samsunspor karşı karşıya geldi.

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Süper Kupa'da ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Galatasaray, rakibini Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle 4-1 yenmeyi başardı ve Süper Kupa'da adını finale yazdırdı.

Süper Kupa'da ikinci yarı final maçında ise Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, karşılaşmadan Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 galip ayrılarak Süper Kupa'da finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

EZELİ RAKİPLER SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞILAŞACAK

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezondur büyük bir şampiyonluk yarışı veren ve bu sezonda ligin ilk yarısını ilk iki sırada tamamlayan ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 39 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Galatasaray, topladığı 42 puanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe ise Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 39 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Fenerbahçe, topladığı 39 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.

LİGDEKİ DERBİDE KAZANAN ÇIKMAMIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti.

Nefesleri kesen derbi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmış ve takımlar puanları paylaşmıştı. Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü 27. dakikada Leroy Sane atarken Fenerbahçe'nin golü ise 90+4. dakikada Jhon Duran'dan gelmişti.

2023'TEKİ SÜPER KUPA TAMAMLANAMAMIŞTI

Ezeli rakipler Süper Kupa'daki son randevusunda 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe sahaya altyapı oyuncularıyla çıkarken Galatasaray karşılaşmanın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçmişti.

Mücadelenin 3. dakikasında golün santrası yapılmadan Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle maç tamamlanamamış ve tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip sayıldığını açıklamıştı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçını araştırmaya başladı. Taraftarlar, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi, ATV ekranlarından yayınlanacak.