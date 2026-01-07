Menü Kapat
Editor
 | Onur Kaya

Trabzonspor yeni transferi Chibuike Nwaiwu'ya kavuştu

Trabzonspor’un yeni transferi Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, gece yarısı Avusturya'dan İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 06:24

Trabzonspor, Avusturya takımlarından Wolfsberger AC'de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına vardı.

Bordo-mavililerin yeni transferi Chibuike Nwaiwu, saat 23.50 sıralarında Avusturya'dan İstanbul'a geldi. Geceyi İstanbul'da geçiren Nwaiwu'nun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atmak üzere Trabzon'a gitmesi bekleniyor.

Trabzonspor yeni transferi Chibuike Nwaiwu'ya kavuştu

BONSERVİSTE SIKI PAZARLIK

Wolfsberger'in, Chibuike Nwaiwu için 10 milyon Euro talep ettiği, Trabzonspor'un ise teklifini 6 milyon Euro'ya kadar yükselterek transferi bitirdiği belirtiliyor. Bonservis bedeli konusunda resmi açıklamanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor yeni transferi Chibuike Nwaiwu'ya kavuştu

CHIBUIKE NWAIWU KİMDİR?

Chibuike Godfrey Nwaiwu, 23 Temmuz 2003 tarihinde Nijerya'da doğdu. Profesyonel futbol kariyerine 2021 yılında Nijerya'da Heartland FC ile başladı. 22 Ekim 2022'de Enyimba'ya transfer oldu ve 2022-23 Nijerya Profesyonel Futbol Ligi'ni kazanan kadroda yer aldı.

4 Eylül 2024'te Avusturya Bundesliga kulübü Wolfsberger AC'ye transfer olan Nwaiwu, kariyerine Trabzonspor formasıyla devam edecek.

1,93 metre boyunda ve sağ ayaklı olan 22 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro değerinde.

#Spor
#Spor
