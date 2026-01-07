Lookman ile kavga etmişti: Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Victor Osimhen için resmi açıklama!

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mozambik ağlarını iki kez sarsarak galibiyetin mimarı olan Victor Osimhen, maç sonrası sergilediği tavırlarla spor dünyasının gündemine oturdu.

Takım arkadaşı Ademola Lookman ile saha içerisinde yaşadığı sert diyalog sonrası soyunma odasını erken terk eden ve takım otobüsünde yalnız başına oturan Osimhen'in, "akreditasyonumu iptal edin" diyerek Türkiye'ye dönme tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü. Galatasaraylı taraftarları da yakından ilgilendiren bu gerginlik sonrası Nijerya cephesinden beklenen açıklama geldi.

FEDERASYON NOKTAYI KOYDU

Nijerya Futbol Federasyonu, yıldız golcünün kamptan ayrılacağı ve turnuvayı yarıda bırakacağı yönündeki spekülasyonları net bir dille yalanladı. Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, olayın büyümeden kontrol altına alındığını belirterek taraftarların yüreğine su serpti.

Achor, kamp ortamındaki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Kampımızda herhangi bir sorun ya da huzursuzluk yok. İki kardeş arasında yaşanan bu tarz olaylar futbolun doğasında var. Sorun birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Şu an her şey yolunda ve tamamen kupaya odaklanmış durumdayız."

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yaşanan bu kısa süreli krizin ardından Osimhen ve Lookman’ın buzları erittiği, takımın bir sonraki tur hazırlıklarına neşe içinde devam ettiği öğrenildi. Bu açıklamayla birlikte, Osimhen’in Türkiye’ye erken döneceği yönündeki iddialar da resmen boşa çıkmış oldu.