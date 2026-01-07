Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Lookman ile kavga etmişti: Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Victor Osimhen için resmi açıklama!

Afrika Uluslar Kupası’nda Mozambik’i 4-0 deviren Nijerya’da, Victor Osimhen ve Ademola Lookman arasında yaşanan saha içi tartışması ortalığı karıştırdı. Yıldız oyuncunun kampı terk edip Türkiye’ye döneceği iddiaları üzerine federasyondan jet hızıyla resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lookman ile kavga etmişti: Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Victor Osimhen için resmi açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 09:01

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mozambik ağlarını iki kez sarsarak galibiyetin mimarı olan Victor Osimhen, maç sonrası sergilediği tavırlarla spor dünyasının gündemine oturdu.

Lookman ile kavga etmişti: Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Victor Osimhen için resmi açıklama!

Takım arkadaşı Ademola Lookman ile saha içerisinde yaşadığı sert diyalog sonrası soyunma odasını erken terk eden ve takım otobüsünde yalnız başına oturan Osimhen'in, "akreditasyonumu iptal edin" diyerek Türkiye'ye dönme tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü. Galatasaraylı taraftarları da yakından ilgilendiren bu gerginlik sonrası Nijerya cephesinden beklenen açıklama geldi.

Lookman ile kavga etmişti: Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Victor Osimhen için resmi açıklama!

FEDERASYON NOKTAYI KOYDU

Nijerya Federasyonu, yıldız golcünün kamptan ayrılacağı ve turnuvayı yarıda bırakacağı yönündeki spekülasyonları net bir dille yalanladı. Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, olayın büyümeden kontrol altına alındığını belirterek taraftarların yüreğine su serpti.

Achor, kamp ortamındaki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Kampımızda herhangi bir sorun ya da huzursuzluk yok. İki kardeş arasında yaşanan bu tarz olaylar futbolun doğasında var. Sorun birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Şu an her şey yolunda ve tamamen kupaya odaklanmış durumdayız."

Lookman ile kavga etmişti: Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Victor Osimhen için resmi açıklama!

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yaşanan bu kısa süreli krizin ardından Osimhen ve Lookman’ın buzları erittiği, takımın bir sonraki tur hazırlıklarına neşe içinde devam ettiği öğrenildi. Bu açıklamayla birlikte, Osimhen’in Türkiye’ye erken döneceği yönündeki iddialar da resmen boşa çıkmış oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altında sert yükseliş sonrası düşüş! Gram altın geriledi: İşte 7 Ocak güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.