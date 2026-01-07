Altında sert yükseliş sonrası düşüş! Gram altın geriledi: İşte 7 Ocak güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 7 Ocak Çarşamba gününde de devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altında günlerdir 'Maduro' etkisi görülürken, sarı metal bugün günü düşüşle açtı. Yatırım yapmak isteyenler ve piyasaya akim olmak isteyen vatandaşlar da fiyatları araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Ocak Çarşamba 2026 altın fiyatları...