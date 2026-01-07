Menü Kapat
Matteo Guendouzi bonservisi ne kadar, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? 4.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Matteo Guendouizi bonservisi ne kadar sorusu gündeme geldi. Sarı-lacivertliler Musaba'nın ardından orta saha hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Fenerbahçe ile adı geçen Matteo Guendouzi'nin transferinde sona gelindiği iddia edildi. Lazio'da forma giyen defansif orta saha oyuncusu sarı-lacivertlilerle iddilara göre 4.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Ortaya atılan iddiaların ardından Matteo Guendouizi'nin maaşı gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Matteo Guendouizi Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

Matteo Guendouzi bonservisi ne kadar, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? 4.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe devre arasında transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler kış transfer döneminin başlamasının ardından Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmıştı. Musaba'nın ardından orta saha hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi ile ilgileniyordu. Son ortaya çıkan iddialara göre sarı-laciverliler hem oyuncuyla hem de Lazio ile anlaşmaya vardı. Taraftarlar tarafından ise Matteo Guendouizi bonservisi ne kadar, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Matteo Guendouzi bonservisi ne kadar, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? 4.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak

MATTEO GUENDOUİZİ BONSERVİSİ NE KADAR?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve LAzio Matteo Guendouizi transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon Euro karşılığında nalaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde resmi olarak transferi duyurması ve Fransız oyuncuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Matteo Guendouizi ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Matteo Guendouzi bonservisi ne kadar, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? 4.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak

MATTEO GUENDOUİZİ FENERBAHÇE'DEN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Matteo Guendouizi, Lazio'dan 2.5 milyon Euro maaş alıyordu. Mynet'in haberine göre Matteo Guendouizi, Fenerbahçe'den ise ile yıllık 4 milyon Euro maaş ve performansa dayalı bonuslar alacak.

Matteo Guendouzi bonservisi ne kadar, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? 4.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak

MATTEO GUENDOUİZİ İSTATİSTİKLERİ, SAKATLIK GEÇMİŞİ

Matteo Guendouizi bu sezon Lazio forması ile Serie A'de 15 maçta 1.340 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Fransız futbolcu 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

İtalya Kupası'nda ise bu sezon sadece 1 maçta forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı. İtalya Kupası'nda bu sezon gol veya asist katkısı ise yapamadı. Matteo Guendouizi kariyeri boyunca toplam 29 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı. Geçtiğimiz sezon sadece 1 maçta gribal enfeksiyon nedeniyle forma giyemedi.

#Spor
