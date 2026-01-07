Menü Kapat
13°
Bahis soruşturmasında yeni dalga! 202 yeni isim daha PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen kapsamlı incelemeler sonucunda aralarında çok sayıda teknik sorumlu ve menajerin de bulunduğu 212 ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Bahis soruşturmasında yeni dalga! 202 yeni isim daha PFDK'ya sevk edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
15:50
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
16:32

Türk futbolunda devam eden bahis soruşturması kapsamında dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Bahis soruşturmasında yeni dalga! 202 yeni isim daha PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son olarak 108 teknik sorumlu ve 104 menajeri bahis nedeniyle PDFK'ya sevk ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada,

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

PFDK'ya sevk edilen teknik sorumlular:

Savaş Yıldırım
Semih Tokatlı
Hakan Yılmaz
Serkan Ençetin
Tansu Yaan
Gökhan Ünal
Necdet Emre Özbayer
Aydemir Emrah Uzun
Harun Dişlitaş
Erhan Koç
İlker Erdem
İlker Avcıbay
Murat Parlak
Taner Gürsoy
Avni Okumuş
Tevfik Ata Tekin
Adem Çağlayan
Taner Gülleri
Erdoğan Sarıuşak
Ali Asım Balkaya
Ertürk Koray Balcıoğlu
Cevdet Uzunköprü
Murat Sönmez
Ahmet Yurtsever
Metin İlhan
Bülent Yenihayat
Sadullah Zehir
Mehmet Seçkin
Sercan Yıldırım
Muzaffer Taşkın
Serdar Göçerler
Muzaffer Bilazer
Murat Özkan
Can Güçer
Nuri Çolak
Coşkun Öz
Mete Işık
Ergün Işık
Mehmet Erol
Sait Taş
İlhan Özbay
Volkan Erten
Mustafa Alper Avcı
Orhan Kosulu
Özgür Ergün
Ayhan Tuna Üzümcü
Gürkan Ferhatoğlu
Şenol Demir
Görkem Öncü
Enver Şen
Cüneyt Dumlupınar
Ayhan Bahar
Muhammet Yılmaz
Aslan Toklu
Bayram Toysal
Ali Beykoz
Engin Dursun
Gökhan Beklemiş
Ahmet Duman
Murat Hacıoğlu
Rızvan Şahin
Uğur Kulaksız
İsmail Ertekin
Aykut Erdoğan
Semih Özü
Ahmet Taşyürek
Sinan Durmuş
Erhan Çelik
Adil Tozlu
Fuat Erarslan
Özgür Çetiner
Egemen Urhan
Mehmet Birinci
Hasan Uğur Kardal
Gürkan Aslan
Bayram Sevindik
Mustafa Çapanoğlu
Selahaddin Dinçel
Serhat Güller
Ramazan Kurşunlu
İbrahim Raif Albay
Onur Yeniyurt
Evren Şenel
Sertaç Gezer
Hasan Yüksel
Hayati Palancı
Ümit Metin Yıldız
Hakan Çobanoğlu
Kemal Dulda
Selçuk Akçay
Kadir Kar
Cahit Erçevik
Mithat Çulcuoğlu
Fatih Serkan Albayrak
Özden Töraydın
Eray Gülay
Nazım Gülay
Mehmet Altıparmak
İbrahim Tolgay Kerimoğlu
Cafer Elek
Hakan Keleş
Ufuk Sarı
Bahaddin Güneş
Ufuk Uysal
İbrahim Yıldırım
Serdar Uygun
Erkan Bölükbaş
Cemil Aktaş

104 MENAJER PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan TFF'den yapılan açıklamada 104 menajerin de PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

