25 milyon dolarlık maaş: Yeni CEO, Buffett'ı 250'ye katladı

Berkshire Hathaway’te 55 yıl süren Warren Buffett döneminin ardından koltuğu devralan Greg Abel’in yıllık maaşı 25 milyon dolar oldu.
ABD merkezli yatırım devi Berkshire Hathaway, 1 Ocak itibarıyla CEO’luk görevini devralan Greg Abel için belirlenen maaşı kamuoyuna açıkladı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı bildirime göre Abel, yılda 25 milyon dolar kazanacak.
Bu rakam, selefi Warren Buffett’ın uzun yıllar boyunca aldığı maaşla açıkçası keskin bir tezat oluşturuyor. Buffett, Berkshire’ı yaklaşık 55 yıl boyunca yönetmiş, yıllık yalnızca 100 bin dolarlık sembolik bir ücretle yetinmişti. Ne prim almıştı ne de hisse bazlı bir ödül kabul etmişti.
Bloomberg verilerine göre Buffett’ın serveti bugün 150 milyar dolar seviyesinde. Bu da onu dünyanın en zengin onuncu kişisi yapıyor. Yani maaşı düşük kaldı ama serveti, yıllar içinde devasa boyutlara ulaştı.
Öte yandan Abel, geçtiğimiz yıl 21 milyon dolar kazanmıştı. Yeni maaşıyla birlikte bu rakam daha da yukarı taşındı. Üstelik bu seviye, S&P 500 şirketlerindeki CEO’ların ortalama kazancının da üzerinde.
Buffett, geçtiğimiz yıl yapılan genel kurulda 95 yaşında olduğunu hatırlatmış ve görevi bırakacağını açıkça dile getirmişti. Yönetim kurulu da kısa süre içinde Abel’i oybirliğiyle yeni CEO olarak seçmişti. Buffett o toplantıda, “Artık Greg’in yıl sonunda şirketin CEO’su olması gerektiğine inanıyorum,” diyerek halefine olan güvenini net şekilde ortaya koymuştu.
62 yaşındaki Abel, 2018’den bu yana Berkshire Hathaway’in sigorta dışı operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Aynı zamanda Berkshire Hathaway Energy’nin de başındaydı. Buffett, 2021’de kaleme aldığı hissedar mektubunda bu enerji şirketini grubun dört “mücevherinden” biri olarak tanımlamıştı.