25 milyon dolarlık maaş: Yeni CEO, Buffett'ı 250'ye katladı

SERVET BÜYÜDÜ, MAAŞ YERİNDE SAYDI

Bloomberg verilerine göre Buffett’ın serveti bugün 150 milyar dolar seviyesinde. Bu da onu dünyanın en zengin onuncu kişisi yapıyor. Yani maaşı düşük kaldı ama serveti, yıllar içinde devasa boyutlara ulaştı.

Öte yandan Abel, geçtiğimiz yıl 21 milyon dolar kazanmıştı. Yeni maaşıyla birlikte bu rakam daha da yukarı taşındı. Üstelik bu seviye, S&P 500 şirketlerindeki CEO’ların ortalama kazancının da üzerinde.