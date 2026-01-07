Formül Plastik halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı

2026 yılında halka arz olacak olan Formül Plastik, bu hafta talep topluyor. Talep toplama sürecinin ardından ise borsada işlem görecek. Hissenin fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arzın fonun kullanım yerleri arasında %75 Yatırımlar, %25 İşletme sermayesi yer aldı. Hisse, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ KAÇ LOT?

Halka arzın lot vereceği miktar henüz belli olmazken olası miktarlar şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 174 Lot (5261 TL).

- 250 Bin katılım ~ 104 Lot (3144 TL).

- 350 Bin katılım ~ 75 Lot (2268 TL).

- 500 Bin katılım ~ 52 Lot (1572 TL).

- 700 Bin katılım ~ 37 Lot (1118 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 24 Lot (725 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 16 Lot (483 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 12 Lot (362 TL).