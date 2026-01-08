Menü Kapat
Yaşam
 | Selahattin Demirel

Aydın'da cuma çıkışında domuz etiyle kavurma mı dağıtıldı? Her şey ortaya çıktı! Kafaları tek detay karıştırmış

Aydın'da cuma çıkışı domuz etiyle kavurma ikram edildiği iddiaları Aydın Valiliği'ni harekete geçirdi. Valilik açıklamasında olayın 2015 yılında olduğu belirtilirken "domuz eti" efsanesinin nereden kaynaklandığı da ortaya çıktı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 00:52

Aydın'ın Efeler ilçesinde cuma namazı çıkışında domuz eti ile kavurma ikram edildiği yönünde çıkan iddialar Türkiye gündeminin baş sıralarını zorlamaya başladı.

Aydın Valiliği, olayın büyümesi üzerine açıklama yaptı. Söz konusu olayın 2015 yılında yaşandığının tespit edildiği ancak domuz eti ile ikram iddialarına yönelik o dönemde herhangi bir ihbar veya resmi bir başvurunun olmadığını açıklayan Valilik, 2016 yılında iddiada ismi geçen C.C. isimli şahsa ait adreslerde muhtelif miktarlarda domuz etinin ele geçirildiğini belirtti.

Aydın'da cuma çıkışında domuz etiyle kavurma mı dağıtıldı? Her şey ortaya çıktı! Kafaları tek detay karıştırmış

"YANLIŞ BİR ALGIYA YOL AÇTI"

Söz konusu iddiaların 'güncel bir olaymış' şeklinde algı oluşturulduğu da vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür.

Aydın'da cuma çıkışında domuz etiyle kavurma mı dağıtıldı? Her şey ortaya çıktı! Kafaları tek detay karıştırmış

2015'TE İHBAR YOK, 1 YIL SONRA DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş, tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

KASAPLAR ODASI BAŞKANI: İNSANLAR RAHAT OLSUNLAR

Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, olayla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek "Bu işin aslı astarı yok. Hayatında hiç hayır yapmayan birisi zaten. Temcit pilavı gibi bu olayı pişirip pişirip gündeme getirmenin bir anlamı yok. İnsanların kafasını karıştırmak, esnafları zan altında bırakmak bir suçtur" demişti.

Aydın'da cuma çıkışında domuz etiyle kavurma mı dağıtıldı? Her şey ortaya çıktı! Kafaları tek detay karıştırmış

Cami avlusunda böyle bir hayır olayının gerçekleşmediğini söyleyen Kadı "İnsanlar rahat olsun, Aydın halkı rahat olsun, kesinlikle hiçbir kasapta böyle bir şeyden şüphelenmesinler. Bizim Aydın'da böyle bir olayı yapacak olan hiç kimse yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#Yaşam
