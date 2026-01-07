Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Babamın hayrına dedi, binlerce kişiye domuz eti yedirdi iddiası! Vatandaşları ayağa kaldıran olayla ilgili flaş açıklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahsın, "500 kilo domuz etinden yapılan kavurmayı hayır olarak 3 bin kişiye dağıttığı" iddiası ortalığı karıştırdı. Kısa sürede gündem olan olayla ilgili Eski Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı bir açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Kadı, "İnsanların kafasını karıştırmak, esnafları zan altında bırakmak bir suçtur" dedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 17:06
|
07.01.2026
07.01.2026
saat ikonu 17:16

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaban domuzu eti ticareti yaptığı için geçmiş yıllarda ceza alan ve halen başka bir suçtan cezaevinde olan C.C isimli bir kasabın, "2015 yılında babasının hayrında vatandaşlara 500 kilogram domuz eti yedirdiği" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Babamın hayrına dedi, binlerce kişiye domuz eti yedirdi iddiası! Vatandaşları ayağa kaldıran olayla ilgili flaş açıklama

İDDİALARI YALANLADI

Önceki dönemin Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, böyle bir olayın yaşanmadığını açıkladı. Yapılan haberlere tepki gösteren Kadı, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Babamın hayrına dedi, binlerce kişiye domuz eti yedirdi iddiası! Vatandaşları ayağa kaldıran olayla ilgili flaş açıklama

"HAYATINDA HİÇ HAYIR YAPMAMIŞ BİRİ"

Kadın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin aslı astarı yok. Hayatında hiç hayır yapmayan birisi zaten. Temcit pilavı gibi bu olayı pişirip pişirip gündeme getirmenin bir anlamı yok. İnsanların kafasını karıştırmak, esnafları zan altında bırakmak bir suçtur"

Babamın hayrına dedi, binlerce kişiye domuz eti yedirdi iddiası! Vatandaşları ayağa kaldıran olayla ilgili flaş açıklama

"AYDIN HALKI RAHAT OLSUN"

Cami avlusunda böyle bir hayır olayının gerçekleşmediğini söyleyen Kadı, "İnsanlar rahat olsun, Aydın halkı rahat olsun, kesinlikle hiçbir kasapta böyle bir şeyden şüphelenmesinler. Bizim Aydın'da böyle bir olayı yapacak olan hiç kimse yoktur" ifadelerini kullandı.

