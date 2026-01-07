Babamın hayrına dedi, binlerce kişiye domuz eti yedirdi iddiası! Vatandaşları ayağa kaldıran olayla ilgili flaş açıklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaban domuzu eti ticareti yaptığı için geçmiş yıllarda ceza alan ve halen başka bir suçtan cezaevinde olan C.C isimli bir kasabın, "2015 yılında babasının hayrında vatandaşlara 500 kilogram domuz eti yedirdiği" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

İDDİALARI YALANLADI

Önceki dönemin Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, böyle bir olayın yaşanmadığını açıkladı. Yapılan haberlere tepki gösteren Kadı, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

"HAYATINDA HİÇ HAYIR YAPMAMIŞ BİRİ"

Kadın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin aslı astarı yok. Hayatında hiç hayır yapmayan birisi zaten. Temcit pilavı gibi bu olayı pişirip pişirip gündeme getirmenin bir anlamı yok. İnsanların kafasını karıştırmak, esnafları zan altında bırakmak bir suçtur"

"AYDIN HALKI RAHAT OLSUN"

Cami avlusunda böyle bir hayır olayının gerçekleşmediğini söyleyen Kadı, "İnsanlar rahat olsun, Aydın halkı rahat olsun, kesinlikle hiçbir kasapta böyle bir şeyden şüphelenmesinler. Bizim Aydın'da böyle bir olayı yapacak olan hiç kimse yoktur" ifadelerini kullandı.