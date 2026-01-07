Yılanını yanına aldı, kafe kafe gezmeye başladı! Ekiplere yakalanınca savunması şoke etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'de dün akşam saatlerinde bir kafeteryada ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs, kafeye elindeki yılanla girdi. Bir süre elinde yılanla kafede dolaşan şahıs, vatandaşlar tarafından ekiplere bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, mekanda yaptıkları kontrolde S.D. (20) isimli şahsın yanında bir yılan bulundurduğunu tespit etti.
Ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu sürüngenin zehirsiz egzotik türler arasında yer alan ve beslenmesi izne tabi olan Mısır yılanı olduğu belirlendi.
Muhafaza altına alınan egzotik yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.D. hakkında ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.