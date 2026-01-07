Yılanını yanına aldı, kafe kafe gezmeye başladı! Ekiplere yakalanınca savunması şoke etti

İzmir'de dün akşam saatlerinde bir kafeteryada ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs, kafeye elindeki yılanla girdi. Bir süre elinde yılanla kafede dolaşan şahıs, vatandaşlar tarafından ekiplere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, mekanda yaptıkları kontrolde S.D. (20) isimli şahsın yanında bir yılan bulundurduğunu tespit etti.

BESLEMESİ İZNE TABİ MISIR YILANI ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu sürüngenin zehirsiz egzotik türler arasında yer alan ve beslenmesi izne tabi olan Mısır yılanı olduğu belirlendi.

12 BİN TL CEZA KESİLDİ

Muhafaza altına alınan egzotik yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.D. hakkında ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.