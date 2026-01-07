Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Yılanını yanına aldı, kafe kafe gezmeye başladı! Ekiplere yakalanınca savunması şoke etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kafede elinde yılanla dolaşan şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Beslenmesi yasak olan Mısır yılanına el konulurken, şahsın savunması ise şoke etti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
14:21
|
07.01.2026
07.01.2026
14:21

İzmir'de dün akşam saatlerinde bir kafeteryada ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs, kafeye elindeki yılanla girdi. Bir süre elinde yılanla kafede dolaşan şahıs, vatandaşlar tarafından ekiplere bildirildi.

Yılanını yanına aldı, kafe kafe gezmeye başladı! Ekiplere yakalanınca savunması şoke etti

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, mekanda yaptıkları kontrolde S.D. (20) isimli şahsın yanında bir yılan bulundurduğunu tespit etti.

Yılanını yanına aldı, kafe kafe gezmeye başladı! Ekiplere yakalanınca savunması şoke etti

BESLEMESİ İZNE TABİ MISIR YILANI ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu sürüngenin zehirsiz egzotik türler arasında yer alan ve beslenmesi izne tabi olan Mısır yılanı olduğu belirlendi.

Yılanını yanına aldı, kafe kafe gezmeye başladı! Ekiplere yakalanınca savunması şoke etti

12 BİN TL CEZA KESİLDİ

Muhafaza altına alınan egzotik yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.D. hakkında ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

#Yaşam
