Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine izmarit çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir vatandaş, unlu mamuller satışı yapan işletmeden aldığı kurabiyeden bir ısırık alınca şoke oldu. Kurabiyenin içinde sigara imzari çıktı.

Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine izmarit çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 10:03

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir unlu mamuller işletmesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Bir vatandaş, satın aldığı çikolatalı kurabiyeyi yerken içerisinden sigara izmariti çıktı.

Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine izmarit çıktı

SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER

İhbar ve şikayet üzerine sahaya çıkan Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrol sırasında süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiğini tespit etti.

Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine izmarit çıktı

35 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan tespitlerin ardından tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, işletmeye idari işlem uygulandı. Ayrıca imalathanede uygunsuzluklar tespit edildi. Bu kapsamda işletmeye yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine izmarit çıktı

KALDIRIMI DA İŞGAL ETMİŞLER

Aynı işletmede inceleme yapan Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kaldırım işgali ve etiket mevzuatına aykırılık gerekçeleriyle işletmeye 5 bin 500 TL tutarında ayrı bir cezai işlem uyguladı.

