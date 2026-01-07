Fırın denetiminde iğrenç görüntüler! Zabıta müdürü şoke oldu: 'Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum'

Dörtyol Belediyesi zabıta ekipleri fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. 4 fırında yapılan denetimlerde kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü. Gramaj konularında ciddi ihlallerinin yakında hijyenin de eksik olduğu tespit edildi. Ekipler yaptığı detaylı incelemelerde bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümcek ile karşılaştı.

"FAREYİ GEÇTİM, YILAN ÇIKACAK DİYE KORKTUM"

Zabıta müdürü Ali Avan karşılaştığı manzara karşısında, şunları söyledi:

"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz."

TEKRARI HALİNDE RUHSAT İPTALİ

Fırınlarda yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ruhsat durumu ve gramajlar detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli cezai işlemler başlatıldı. Yetkililer, ihlallerin tekrar etmesi halinde fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini belirtti.

Dörtyol Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, ilçedeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.