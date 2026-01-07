Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Fırın denetiminde iğrenç görüntüler! Zabıta müdürü şoke oldu: 'Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum'

Hatay'da zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü. Gördüğü görüntüler karşısında şoke olan zabıta müdürü "Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum" sözleriyse dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 10:13

Dörtyol Belediyesi zabıta ekipleri fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. 4 fırında yapılan denetimlerde kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü. Gramaj konularında ciddi ihlallerinin yakında hijyenin de eksik olduğu tespit edildi. Ekipler yaptığı detaylı incelemelerde bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümcek ile karşılaştı.

Fırın denetiminde iğrenç görüntüler! Zabıta müdürü şoke oldu: 'Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum'

"FAREYİ GEÇTİM, YILAN ÇIKACAK DİYE KORKTUM"

Zabıta müdürü Ali Avan karşılaştığı manzara karşısında, şunları söyledi:

"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz."

Fırın denetiminde iğrenç görüntüler! Zabıta müdürü şoke oldu: 'Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum'

TEKRARI HALİNDE RUHSAT İPTALİ

Fırınlarda yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ruhsat durumu ve gramajlar detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli cezai işlemler başlatıldı. Yetkililer, ihlallerin tekrar etmesi halinde fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini belirtti.
Dörtyol Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, ilçedeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Fırın denetiminde iğrenç görüntüler! Zabıta müdürü şoke oldu: 'Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD istihbaratının en büyük casusluk skandallarından biriydi! Çifte ajan Aldrich Ames öldü
Bağ-Kur borcu olanların beklediği haber geldi! Yıl sonuna kadar uzatıldı
Trafiğin ortasında gergin anlar! Kırmızı ışıkta aynayı kırdı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.