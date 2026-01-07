ABD istihbaratının en büyük casusluk skandallarından biriydi! Çifte ajan Aldrich Ames öldü

ABD istihbaratı CIA'de Soğuk Savaş döneminde çalıştığı sırada Sovyetler Birliği'ne de bilgi sızdırarak çifte ajanlık yapan Aldrich Ames Maryland'de tutulduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl boyunca Sovyetler Birliği'ne bilgi sızdıran eski CIA ajanı Ames'in ölümünü ABD Federal Cezaevleri Bürosu da doğruladı.

SADECE 2,5 MİLYON DOLAR ALDI

Ames, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne bilgi aktararak 2,5 milyon dolar kazandı ve bu para karşılığında ABD istihbaratına senelerce telafisi olmayan kayıplar yaşattı.

The Guardian'ın haberine göre, eski ajanın sızdırdığı bilgiler arasında Demir Perde'nin ardında görev yapan Batılı ajanların kimlikleri de bulunuyordu.

Çifte ajan Aldrich Ames ve eşi Rosario Ames, 1994 yılında tutuklandı. Ames "casusluk ve vergi kaçakçılığı", eşi ise onun faaliyetlerine yardım ve yataklık etmekle suçlandı. İkisi de suçlarını itiraf ettiler. Ames, şartlı tahliye ihtimali olmaksızın müebbet hapis, eşi Rosario ise beş yıl hapis cezası aldı.

NEDEN ÇİFTE AJANLIK YAPTI?

Cezası açıklanmadan bir gün önce Washington Post'a konuşan Ames, çifte ajanlığı 'bitmeyen mali sıkıntılar' nedeniyle yaptığını söyledi. Mahkemede ise 'derin utanç ve suçluluk' duyduğunu belirtti. Ancak verdiği zararı küçümseyerek, mahkemeye Amerika Birleşik Devletleri'ne 'gözle görülür bir zarar' verdiğine veya Moskova'ya 'gözle görülür bir yardım'da bulunduğuna inanmadığını söyledi.

MOSKOVA ABD AJANLARINI BİR BİR YAKALADI

FBI'ın davayla ilgili tarihçesine göre, Ames, KGB ile ilk temas kurduğu sırada Virginia, Langley'deki CIA genel merkezinde Sovyet/Doğu Avrupa bölümünde çalışıyordu. CIA adına Roma'da görev yaparken ve Washington'a döndükten sonra da Sovyetlere gizli bilgiler aktarmaya devam etti. Bu sırada, ABD istihbarat camiası, Moskova tarafından neden bu kadar çok ajanın yakalandığını anlamaya çalışıyordu.