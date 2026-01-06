Mayon Yanardağı patladı patlayacak! Tehlike seviyesi yükseltildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Filipinler'in Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesinin 5 seviyeli sistemde lav akıntısı riski arttı. Birkaç hafta içinde tehlikeli bir patlama yaşanma potansiyeli olduğu anlamına gelen 3. seviyeye yükseltildi. Lav akıntıları, kaya düşmeleri ve diğer riskler nedeniyle 6 kilometrelik tehlikeli bölgenin boşaltılması uyarısında bulunuldu.