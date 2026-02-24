Şiddetli yağış sel felaketini doğurdu! Brezilya'da 14 kişi öldü, çok sayıda kayıp var

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu. Juiz de Fora kentinde yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kentte saatler süren yoğun arama çalışmalarının ardından 9 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 17 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Afet durumu ilan edildi, destek sağlamak üzere federal ve eyalet kurumlarının bölgeye çağrıldı.