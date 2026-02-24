Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Çinli iş adamını İstanbul'da katlettiler, havalimanından böyle kaçtılar! O anlar kamerada

24 Ocak 2026 tarihinde 38 yaşındaki Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan çalışmalar kapsamında Wang'ın kullandığı aracın GPS sinyalleri incelenmişti. Aracın en son İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada görüldüğü tespit edilmiş, bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlatmıştı. Polis ekipleri, tarlada yapılan detaylı incelemede Yong Wang'ın cesedini, el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü halde bulmuştu. İstanbul Arnavutköy’de gerçekleşen cinayet olayı ile ilgili Çinli şüphelilerin olaydan sonra Havalimanından ayrıldıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çinlilerin havalimanında yürüdükleri anlar görülüyor.
Öte yandan Interpolun ilgilendiği dosya kapsamında olayın faili olduğu tespit edilen 9'u erkek 1'i kadın olmak üzere toplamda 10 kişi Çin Hükümeti tarafından yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

Çinli iş adamını İstanbul'da katlettiler, havalimanından böyle kaçtılar! O anlar kamerada

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da kaybolan Çin vatandaşı Yong Wang, Arnavutköy'de bağlı ve gömülü halde ölü bulunurken, cinayetle ilgili 10 Çinli şüpheli Çin Hükümeti tarafından yakalandı.
Çin vatandaşı Yong Wang'ın kayıp başvurusu sonrası cesedi, İstanbul Arnavutköy'de bir tarlada bağlı ve gömülü olarak bulundu.
Wang'ın aracının GPS sinyalleri, cesedinin bulunduğu tarlayı işaret etti.
Cinayetle ilgili Çinli şüphelilerin olaydan sonra İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı görüntülerle tespit edildi.
Interpol'ün de ilgilendiği soruşturma kapsamında, 9'u erkek 1'i kadın olmak üzere toplam 10 şüpheli Çin Hükümeti tarafından yakalandı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çinli iş adamı İstanbul'da vahşi cinayete kurban gitti! Detaylar kan dondurdu: Toprağa dik şekilde gömmüşler
Çinli iş adamının kaçırılma anı ortaya çıktı! Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmuştu
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.