11°
 Özge Sönmez

Çinli iş adamı İstanbul'da vahşi cinayete kurban gitti! Detaylar kan dondurdu: Toprağa dik şekilde gömmüşler

İstanbul'da kayıp olarak aranan Çinli iş adamı Yong Wang Arnavutköy'de bir tarlada toprağa gömülü halde bulundu. 10 şüpheli İnterpol tarafından çıkartılan arama kararıyla Çin'de yakalanırken, cinayetin detayları kan dondurdu. Şüphelilerin Wang'ı, bir kadın buluşmasıyla tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

24 Ocak 2026 tarihinde 38 yaşındaki Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunuldu. Yong Wang'ın sırra kadem bastığını belirten avukatın yaptığı başvurunun ardından dehşete düşüren olay açığa çıktı. Wang'ın kullandığı aracın GPS sinyalleri incelendi, iş adamının cesedi Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada gömülü halde bulundu. 10 şüpheli İnterpol tarafından çıkartılan arama kararıyla Çin'de yakalanırken, kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı.

Çinli iş adamı İstanbul'da vahşi cinayete kurban gitti! Detaylar kan dondurdu: Toprağa dik şekilde gömmüşler

KADIN MİSAFİRİ GELMİŞ

Avkatın “Wang’ın Çin’den bir kadın misafiri gelmişti. Birlikte onu aldık, otele götürdük. Ben ayrıldım, onlar birlikte yemeğe gittiler. Ondan sonra kendisinden haber alamadım. Birlikte yemek yemeye gittiği kadına mesaj attım. ‘Wang beni taciz etti, bıraktım, nerede olduğunu bilmiyorum’ dedi.” ifadesi her şeyi ortaya çıkardı.

Çinli iş adamı İstanbul'da vahşi cinayete kurban gitti! Detaylar kan dondurdu: Toprağa dik şekilde gömmüşler

CİNAYETİN ARDINDAN ÇİN'E KAÇMIŞ

Bu ifadenin ardından harekete geçen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının Çin uyruklu Shuyang Lion olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada kadının 19 Ocak günü İstanbul’a geldiği, aynı gün Wang ile buluştuğu ve 20 Ocak günü, yani bir gün sonra Çin’e geri döndüğü belirlendi. Bu şüpheli durum üzerine polis ekipleri, Wang ile kadının buluştuğu noktalarda güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

BİELİKTE YEMEK YEMİŞLER

Elde edilen görüntülerde iş insanı Yong Wang’ın, bir süre sonra Bakırköy’deki otele gelerek Shuyang Lion isimli kadını aldığı ve Fatih Kapalıçarşı bölgesindeki lüks bir lokantaya götürdüğü tespit edildi.

Görüntülerin devamını inceleyen polis ekipleri, adeta aksiyon filmlerini aratmayan sahnelerle karşılaştı. Yemekten sonra dışarı çıkan ikilinin önü, içinde 4 kişi bulunan bir otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheliler, Çinli iş insanını zorla araca bindirdi. Ardından iki şüpheli de iş insanının aracına binerek önlü arkalı şekilde olay yerinden ayrıldı.

Çinli iş adamı İstanbul'da vahşi cinayete kurban gitti! Detaylar kan dondurdu: Toprağa dik şekilde gömmüşler

50 DAKİKA BEKLEMİŞ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle iş insanına ait kiralık otomobil, Arnavutköy bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin Wang’ı kaçırdığı, otomobilin ise kiralık olduğu tespit edildi. Kiralık aracın GPS kayıtlarının incelenmesinde, aracın Wang’ın kaçırılmasından bir gün önce, yani 18 Ocak’ta Baklalı köyünde bir alanda 50 dakika durduğu belirlendi. Aynı aracın kaçırılma günü de aynı noktada 17 dakika beklediği tespit edildi.

'DİK' ŞEKİLDE GÖMMÜŞLER

Bu şüpheli gelişme üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarında iş insanı Wang’ın cesedi, sürülmüş bir tarla içinde dik şekilde gömülmüş olarak bulundu. Cesedin ellerinin, ayaklarının ve ağzının bantlı olduğu, başında darp izi bulunduğu tespit edildi.

DİRİ DİRİ GÖMMÜŞ OLABİLİRLER

Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cenaze üzerinde yapılan ilk incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, Yong Wang’ın boğularak öldüğü belirtildi. Rapora göre, Wang’ın başına sert bir cisimle vurularak bayıltıldıktan sonra elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak gömüldüğü, boğularak hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

CİNAYETTEN SONRA HEPSİ KAÇMIŞ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Şüpheliler kısa sürede tespit edildi. Olayla ilgili isimleri belirlenen Choao Wen, Zhavangyuan Wang, Zhenin Qin ve Chaodong Wang’ın 16 Ocak’ta Çin’in Şanghay şehrinden İstanbul’a geldikleri ve 21 Ocak’ta İstanbul Havalimanı’ndan Çin’in Pekin kentine uçtukları belirlendi.

KRİPTO VARLIKLARI ÇALINMIŞ

Yapılan soruşturmada maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. İş insanının avukatı, polise yaptığı açıklamada, Wang’ın kripto hesabında yüksek miktarda eksilme olduğunu, kaçırma ve öldürme olayının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti.

