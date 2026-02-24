28 Şubat’ta Gökyüzünde Gezegen Şöleni yaşanacak! Çıplak gözle Türkiye'den seyredilebilecek

28 Şubat Cumartesi akşamı izleyenlerin yakalayabileceği 'Altı gezegen olayı' gökyüzünde resmen şovunu yapacak. Güneş Sistemi içindeki altı gezegenin bir bir sıralanacağı özel döngü sayesinde gökyüzünde resmen tüyleri diken diken edecek bir atmosfer yaşanacak.

28 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ GEZEGENLER GÖRÜNECEK?

Uzmanların bildirilerine göre hava şartlarının el vermesi halinde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn gökyüzüne bakıldığında izleyenler arasında çıplak gözle fark edilebilecek duruma gelecek.

Daha uzak ve parlaklığı az olan Neptün ile Uranüs’ün gözlemine ise ancak dürbün ya da teleskopla bakılabilecek.

28 ŞUBAT AKŞAMINDA GEZEGEN SIRALANMASI NEDEN ÖNEMLİ?

NASA açıklamalarına göre, gökyüzünde iki ya da üç gezegeni yan yana görmeye normal bir durum olarak bakılır iken 4 ya da 4'ten daha çok gezegenin aynı anda çıplak gözle belirmesi doğa içerisinde nadir olan döngülerdendir.

Bu sebepten dolayı bu cumartesi akşamı gökyüzünde görülecek olan hadise, sadece birkaç yılda bir denk gelinebilecek tarihi bir fırsat niteliği taşıyor.

28 ŞUBATTA GEZEGENLERİ GÖRMEK İSTEYEN NE YAPMALI?

Uzman önerilerine göre; 28 Şubat akşamı gözlem yapmak kişiler şu tavsiyeleri dikkate almalıdır:

-Gün batımından ortalama bir saat kadar sonra gözlem yapın.

-Batı ufkuna doğru yönelin.

-Ufuk çizgisini kapatan bina ve ağaçların olduğu yerden uzak durun.

-Işık kirliliğinin az olduğu bölgelerde gözlem yapmaya çalışın.