TGRT Haber
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bağ-Kur borcu olanların beklediği haber geldi! Yıl sonuna kadar uzatıldı

Binlerce kişiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Borçlu BAĞ-KUR sigortalıları için yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı yenilenerek işleme alındı.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.01.2026
09:44
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince, 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kurlular ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Yani bu kararla birlikte borçlu BAĞ-KUR sigortalıları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Karar gereğince sağlık hizmetlerinden 31/12/2026 tarihine kadar yararlanılacak.

Bağ-Kur borcu olanların beklediği haber geldi! Yıl sonuna kadar uzatıldı

HER YIL GÜNCELLENİYOR

Yapılan tarih düzenlemesi her yıl periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve borcu bulunan Bağ-Kurluların sağlıktan yararlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

