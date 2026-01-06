Altın için anormal durum uyarısı! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik çağrı

Sadece altın ve gümüşte değil; dövizde, Borsa İstanbul’da ve kripto paralarda da yükseliş olduğunu vurgulayan Memiş, "BIST 100 endeksi %2’ye yakın yükseldi, döviz güçlü duruşunu koruyor, kriptolar da artışta. Ancak hepsinin aynı anda yükselmesi riskli ve anormal bir durum" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.

