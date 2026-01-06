Altın için anormal durum uyarısı! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik çağrı

Kategoriler
Altın fiyatları, gümüş ve bakır gibi değerli madenlerin uçuşu devam ediyor. Dünyadaki jeopolitik gerilim güvenli limanları besliyor. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan İslam Memiş, hepsinin aynı anda yükselmesi riskli ve anormal bir durum' diyerek tüm yatırımcıları uyardı.
Altın tarafında gerçekten olağanüstü bir durum olduğunu belirten Memiş, "Altın fiyatları çok hızlı yükseliyor. Zaten yıl başlamadan önce bu şartlar değiştikçe, savaşlar ve istikrarsızlıklar arttıkça altının destekleneceğini söylemiştik. Venezuela gerilimiyle birlikte altın yine yükseldi" dedi.
Yeni bir yıla, piyasalarda yeni bir sayfayla girildiğini vurgulayan Memiş, 2026 yılının Haziran ayına kadar bu yükselişlerin devam etmesinin mümkün olduğunu söyledi.
Sadece altın ve gümüşte değil; dövizde, Borsa İstanbul’da ve kripto paralarda da yükseliş olduğunu vurgulayan Memiş, "BIST 100 endeksi %2’ye yakın yükseldi, döviz güçlü duruşunu koruyor, kriptolar da artışta. Ancak hepsinin aynı anda yükselmesi riskli ve anormal bir durum" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.
Piyasalarda İran’a yönelik bir müdahale kaygısı olduğunu hatırlatan uzman isim, "İsrail ya da ABD’nin İran’a müdahale edebileceği beklentisi fiyatlara yansıyor. Ons altın iki hafta önce 4540 dolardı, sonra 3300 dolara kadar geriledi. Şu anda yeniden yükselmiş durumda" dedi.
Altın için önümüzde 4500–4600 dolar dirençleri olduğunu belirten Memiş, "Hatta 4800–4880 dolar seviyelerine kadar alan açılabilir. Ancak günlük dalgalanmalar çok sert. Gün içinde ons altında 100 dolar, gram altında 100 lira hareket görüyoruz" diyerek yatırımcıları kaygan zemine karşı uyardı.
"Yatırımcıların artık şunu kabul etmesi lazım: 2026 yılı manipülasyon yılı. Gün içi dalgalanmalar normalleştiriliyor. Gümüşün ons fiyatı gün içinde 5 dolar oynuyor. Eskiden böyle bir şey piyasayı altüst ederdi ama artık normal kabul ediliyor" diyerek yatırımcıların değil sistemin kazandığını söyledi.
Yatırımcının yapması gereken tek şeyin orta vadeli plan yapmak, düşüşleri alım fırsatı olarak görmek ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmak olduğunu belirten Memiş, "Belirsizlik ve kaos var. Bu ortamda fiyat kovalamak yerine varlığı korumak daha önemli. Bundan sonra parayı korumak, para kazanmaktan daha zor olacak" dedi.
Son olarak önemli bir uyarıda bulunan Memiş, "Piyasada fiziki altın ve gümüşte ciddi sıkıntı var. Randevu sistemi geldi, gümüş için 15 gün sonrasına teslim tarihi veriliyor. Kapora ya da peşin ödeme isteniyor. Bu ödemeleri mutlaka banka üzerinden yapın, elden vermeyin" diyerek dolandırılma riskine karşı tüm yatırımcıları uyardı.
Memiş, "Fiziki varlık sahibi olan son nesil biziz. Artık rezervasyonla mal alınıyor. Bugünkü fiyattan kur bağlanıyor ama teslimat sonra yapılıyor. Kapalıçarşı’ya gidip bugün 30–50 kilo gümüş almak isteseniz alamazsınız. Talep çok yüksek. Sistem bundan sonra böyle işleyecek" dedi.