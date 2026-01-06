Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için anormal durum uyarısı! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik çağrı

Ocak 06, 2026 17:31
1
altın fiyatları islam memiş

Altın fiyatları, gümüş ve bakır gibi değerli madenlerin uçuşu devam ediyor. Dünyadaki jeopolitik gerilim güvenli limanları besliyor. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan İslam Memiş, hepsinin aynı anda yükselmesi riskli ve anormal bir durum' diyerek tüm yatırımcıları uyardı.
 

2
altın

Altın tarafında gerçekten olağanüstü bir durum olduğunu belirten Memiş, "Altın fiyatları çok hızlı yükseliyor. Zaten yıl başlamadan önce bu şartlar değiştikçe, savaşlar ve istikrarsızlıklar arttıkça altının destekleneceğini söylemiştik. Venezuela gerilimiyle birlikte altın yine yükseldi" dedi.
 

3
islam memiş altın


Yeni bir yıla, piyasalarda yeni bir sayfayla girildiğini vurgulayan Memiş, 2026 yılının Haziran ayına kadar bu yükselişlerin devam etmesinin mümkün olduğunu söyledi.
 

4
altın

Sadece altın ve gümüşte değil; dövizde, Borsa İstanbul’da ve kripto paralarda da yükseliş olduğunu vurgulayan Memiş, "BIST 100 endeksi %2’ye yakın yükseldi, döviz güçlü duruşunu koruyor, kriptolar da artışta. Ancak hepsinin aynı anda yükselmesi riskli ve anormal bir durum" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.
 

5
islam memiş

Piyasalarda İran’a yönelik bir müdahale kaygısı olduğunu hatırlatan uzman isim, "İsrail ya da ABD’nin İran’a müdahale edebileceği beklentisi fiyatlara yansıyor. Ons altın iki hafta önce 4540 dolardı, sonra 3300 dolara kadar geriledi. Şu anda yeniden yükselmiş durumda" dedi.
 

6
altın fiyatları

Altın için önümüzde 4500–4600 dolar dirençleri olduğunu belirten Memiş, "Hatta 4800–4880 dolar seviyelerine kadar alan açılabilir. Ancak günlük dalgalanmalar çok sert. Gün içinde ons altında 100 dolar, gram altında 100 lira hareket görüyoruz" diyerek yatırımcıları kaygan zemine karşı uyardı.
 

7
altın islam memiş

"Yatırımcıların artık şunu kabul etmesi lazım: 2026 yılı manipülasyon yılı. Gün içi dalgalanmalar normalleştiriliyor. Gümüşün ons fiyatı gün içinde 5 dolar oynuyor. Eskiden böyle bir şey piyasayı altüst ederdi ama artık normal kabul ediliyor" diyerek yatırımcıların değil sistemin kazandığını söyledi.
 

8
ALTIN FİYATLARI

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Yatırımcının yapması gereken tek şeyin orta vadeli plan yapmak, düşüşleri alım fırsatı olarak görmek ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmak olduğunu belirten Memiş, "Belirsizlik ve kaos var. Bu ortamda fiyat kovalamak yerine varlığı korumak daha önemli. Bundan sonra parayı korumak, para kazanmaktan daha zor olacak" dedi.

 

9
DOLANDIRILMA RİSKİ

Son olarak önemli bir uyarıda bulunan Memiş, "Piyasada fiziki altın ve gümüşte ciddi sıkıntı var. Randevu sistemi geldi, gümüş için 15 gün sonrasına teslim tarihi veriliyor. Kapora ya da peşin ödeme isteniyor. Bu ödemeleri mutlaka banka üzerinden yapın, elden vermeyin" diyerek dolandırılma riskine karşı tüm yatırımcıları uyardı.
 

10
fiziki altın

Memiş, "Fiziki varlık sahibi olan son nesil biziz. Artık rezervasyonla mal alınıyor. Bugünkü fiyattan kur bağlanıyor ama teslimat sonra yapılıyor. Kapalıçarşı’ya gidip bugün 30–50 kilo gümüş almak isteseniz alamazsınız. Talep çok yüksek. Sistem bundan sonra böyle işleyecek" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.