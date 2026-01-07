Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

2026 memur yemek ücretleri belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurları kapsıyor. Ancak 2155 sayılı Kanun kapsamında tayın bedeli alan personel, kural olarak bu yardımdan yararlanamıyor. Buna karşın Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât, Takviye Hazır Kuvvet ve Çevik Kuvvet personeli ile bu birimlerle fiilen göreve katılanlar için istisna uygulanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 09:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, 2026 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

2026 memur yemek ücretleri belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?

15 Ocak 2026'dan 14 Ocak 2027'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 12,86 lira ile 52,46 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 15,65 lira ile 62,71 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 12,86 TL, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 21,86 TL, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 27,16 TL, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 35,19 TL, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 46,86 TL ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 52,46 TL olarak tahsil edilecek.

2026 memur yemek ücretleri belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 34 bin 135 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 15,65 TL, 57 bin 620 liraya kadar (57 bin 620 lira dahil) olanlardan günlük 27,16 TL, 79 bin 600 liraya kadar (79 bin 600 lira dahil) olanlardan günlük 49,28 TL ve 79 bin 600 liranın üzerinde olanlardan günlük 62,71 TL yemek bedeli alınacak.​​​​​​​

ÜCRETSİZ YARARLANAN GRUPLAR

Bazı alanlarda görev yapan kamu personeli için istisnalar dikkat çekiyor:

Yataklı tedavi kurumları,

Yatılı sosyal hizmet kuruluşları,

112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin büyük bölümü,

Geçici görevlendirme ile başka kurumda çalışan memurlar, bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

2026 memur yemek ücretleri belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?

ÖZEL GÖREVLERDE 6000 KALORİLİK BESLENME

Özel harekât ve benzeri yüksek riskli görevlerde bulunan personel için yönetmeliğe ekli cetvelde günlük 6000 kaloriye denk gelen özel beslenme düzeni öngörülüyor. Pişirme imkânı olmayan harekât şartlarında kumanya esaslı beslenme uygulanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için anormal durum uyarısı! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik çağrı
Staj ve çıraklık mağdurları dikkat: Murat Bal düğümün sebebini açıkladı ve uyardı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.