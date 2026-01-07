Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Şafak Sezer'in yeni halini görenler "Botoks sana yaramamış" dedi!

Şafak Sezer yeni filmi Ketenpere Dalavere isimli yeni filminin galası için dün kameralar karşısına geçti. Takipçileri Şafak Sezer'in suratındaki değişimi sorgularken, ünlü komedyenin aşırı botoks nedeniyle yüzünü oynatamadığı öğrenildi.

Şafak Sezer'in yeni halini görenler
07.01.2026
07.01.2026
09:43

Hababam Sınıfı, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Kolpaçino gibi birçok film projesinde yer alan Şafak Sezer, şimdilerde ise "Ketenpere Dalavere" ile adından söz ettiriyor. Dün filmin galasına katılan Şafak Sezer'in son hali ise takipçilerinin diline düştü.

ŞAFAK SEZER'İN AŞIRI BOTOKSLU HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

55 yaşındaki Şafak Sezer, Ketenpere: Dalavere filminin bu hafta vizyona girmesiyle büyük heyecan yaşıyor. Dün gece gerçekleşen galada en dikkat çeken kişi ise yüzündeki değişimle Şafak Sezer oldu. Yüzünü hareket ettiremeyen Şafak Sezer, gülmekte dahi zorluk yaşadı.

Şafak Sezer'in yeni halini görenler "Botoks sana yaramamış" dedi!

Şafak Sezer'in yüzüne botoks yaptırdığı iddia edilirken, henüz yüzündeki şişlik inmeyen Sezer'e sosyal medyada yorum yağdı. Şafak Sezer'e 'botoks seni bitirdi', 'Botoks sana hiç yakışmadı' gibi yorumlar yapıldı.

Şafak Sezer'in yeni halini görenler "Botoks sana yaramamış" dedi!
