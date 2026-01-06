Kristen Stewart, yeni bir Alacakaranlık filmini yönetmeye hazır

Beş seriden oluşan ve ilk serisi 2009 yılında yayınlanan Alacakaranlık filmi dünya çapında rekor kırdı. Filmde Bella rolüyle yer alan Kristen Stewart, Twilight" serisini yeniden çekmekle ilgileniyor; ancak bu sefer başrol oyuncusu olarak değil, yönetmen olarak.

TWILIGHT YENİDEN ÇEKİLEBİLİR AMA KRİSTEN STEWART YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Kristen Stewart, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda, daha büyük bir bütçe ve tam ilhamlı destekle Twilight'a geri dönmeyi çok istediğini belirterek, "Kararlıyım" dedi.

Kristen Stewart, orijinal filmlerde Bella Swan rolünü oynamıştı; filmlerde Robert Pattinson Edward Cullen'ı, Taylor Lautner ise Jacob Black'i oynamıştı. Orijinal yönetmenleri öven Stewart, hikayenin yeni bir vizyonla yeniden yorumlanması fikrinden duyduğu heyecanı dile getirdi.