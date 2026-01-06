Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi sonuçları çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain" maddesi pozitif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı sonrası Adli Tıp Kurumu'na getirilen Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bugün ise test sonuçları ortaya çıktı. İrem Sak'ın test sonucu ise negatif çıktı.