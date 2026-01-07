Adli emanet soygununda yeni gelişme! Yazışmalar ortaya çıktı: Parayı böyle aklamışlar

İstanbul Büyükçekmece'de Adliyesi Emanet Bürosundan İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarının çalışmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

İngiltere’ye kaçan adli emanet memuru Erdal Timurtaş'ın yakınları olduğu iddia edilen şüphelilerin çalınan zimmetlerle ilgili mesajları ortaya çıktı.

PARAYI NASIL AKLAYACAKLARINI KONUŞTULAR

Konuşmalarda bir şahsın, soygundan gelmesi planlanan para ile oto galeri kurmayı istedikleri, araç alım satışı yapacaklarına dair planlar yaptıkları görüldü. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.