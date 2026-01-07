Menü Kapat
13°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Adli emanet soygununda yeni gelişme! Yazışmalar ortaya çıktı: Parayı böyle aklamışlar

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan ziynet eşyaları çalınmasıyla ilgili devam eden soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı. Altınları çalan memurun yakınları olduğu düşünülen şüphelilerin, parayı aklamak için plan yaptıkları konuşmalar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Adli emanet soygununda yeni gelişme! Yazışmalar ortaya çıktı: Parayı böyle aklamışlar
İstanbul Büyükçekmece'de Adliyesi Emanet Bürosundan İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarının çalışmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Adli emanet soygununda yeni gelişme! Yazışmalar ortaya çıktı: Parayı böyle aklamışlar

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

İngiltere’ye kaçan adli emanet memuru Erdal Timurtaş'ın yakınları olduğu iddia edilen şüphelilerin çalınan zimmetlerle ilgili mesajları ortaya çıktı.

Adli emanet soygununda yeni gelişme! Yazışmalar ortaya çıktı: Parayı böyle aklamışlar

PARAYI NASIL AKLAYACAKLARINI KONUŞTULAR

Konuşmalarda bir şahsın, soygundan gelmesi planlanan para ile oto galeri kurmayı istedikleri, araç alım satışı yapacaklarına dair planlar yaptıkları görüldü. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

