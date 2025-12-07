Adliye soygununda flaş gelişme! Şafak operasyonu düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan soygununa ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 17 ayrı adrese bu sabah şafak operasyonu düzenledi.

EŞİNİN ANNESİ VE BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emanet deposu çalışanı Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.