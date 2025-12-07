Adliye soygununda flaş gelişme! Şafak operasyonu düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan soygununa ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 17 ayrı adrese bu sabah şafak operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emanet deposu çalışanı Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.
Ayrıca kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.