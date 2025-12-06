Büyükçekmece soygunundan sonra şimdi de Diyarbakır! Adliyeden yüzlerce kalaşnikof mermisi çalındı

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan 154 milyon TL'lik dev soygunun ardından benzer olaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Adalar Adliyesi'nde 12 silahın kayıp olduğu bildirildi, yaşanan olaydan sadece günler sonra Diyarbakır'dan da benzer bir haber geldi.

800 MERMİ SIRRA KADEM BASTI

Diyarbakır Adli emanet deposundan yaklaşık 800 adet kalaşnikof mermisinin çalındığı belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlattı.

MERMİLERİ SATMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre teknik takip ve dinlemelerin ardından zabıt katibi M.Y.'nin mesai saati dışında anahtarla emanet deposuna girip mermileri aldığı tespit edildi. Mermileri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

M.Y., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.