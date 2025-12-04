Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunla ilgili zimmet memurunun ifadesi ortaya çıktı! Bir mesajla ortadan kaybolmuş

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal D., Büyükçekmece Adalet Sarayına getirilmişti. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

" KUMAR ALIŞKANLIĞI VARDI"

Şüpheli Kemal D.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Erdal T.'nin kumar borçları var. Kendisinin kumar alışkanlığı da vardı. Erdal T., raporlu olarak izne çıktı ama raporu adliyeye teslim etmedi.

"KARIMLA ARAM BOZUK, ARAMAYIN"

1 Aralık'tan kısa bir süre önce Erdal T. bizim birimin çalışanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna, 'karımla aram bozuk, beni aramayın' şeklinde mesaj attı ve gruptan çıktı. Bu durum sonrası kendisine ulaşmaya çalıştım ancak telefonu kapalıydı.

Ben, Erdal T.'nin kumar borcundan dolayı intihara teşebbüs ettiğini düşünüyordum, bunun korkusundan Erdal'ın evine gitmeleri için memur gönderdim. Memurların evine geldiğinden haberdar olunca, Erdal T. beni görüntülü aradı, bana 'İyiyim merak etme' dedi. Daha sonra 1 Aralık günü ise Erdal T. bizim WhatsApp grubumuza 'evi ve eşyaları sattım. Beni arayıp sormayın' şeklinde mesaj atıp, gruptan ayrıldı" dedi.

"14 YILDIR ÇALIŞIYORUM, BÖYLE BİR ŞEY HİÇ YAŞAMADIM"

Durumun bildirilmesi üzerine, adli emanete kontrole gidildiğini belirten Kemal D., "Emanetlerin orada olmadığı görüldü. 14 yıldır adli emanet büroda görev yapıyorum, böyle bir şey hiç yaşamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

MARKET ARABASIYLA SOYMUŞ

Soygunu yapan Erdal T.'nin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli Erdal T.’nin market arabasıyla içeri girdiği ve emanet bürosundaki değerli eşyaları çöp poşetine doldurarak arabayla taşıdığı anlar yer aldı.