Güngören'de 6 katlı binada korkutan patlama! Yaralılar var

Güngören'de bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BÜYÜK ÇAPTA HASAR

Patlamanın ardından oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Patlamanın yaşandığı dairede, büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlamayla ilgili yapılan açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada 2 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.