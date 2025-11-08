Kocaeli parfüm fabrikasında ölenlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu

Kategoriler
8 Kasım günü sabah saatlerinde yaşanan acı olayda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Olayda Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bugün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Bugün yaşanan acı olayda 6 kişi hayatını kaybetti.