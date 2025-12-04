Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücünün ifadeleri ortaya çıktı! Olay anını anlattı

Ankara'da kamyonun çarptığı iki kız kardeşin ölümüne ilişkin görülen davada sanık şoförün ifadeleri ortaya çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık şoför Murat Üneş, hayatını kaybedenlerden Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı savunma yapması için sanık Üneş'e söz verdi.

OLAY ANINI ANLATTI

Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden sanık, "Olay günü hafriyat almak için alana geldim. Yolun kenarı olan, okulun yanında bulunan yere yanaştım. Araç çalışır vaziyette bekliyordum. Arkama bir araç daha gelince yol tek yön olduğundan trafik kapandı. Ben de trafiği aksatmamak için arabayı ileri almak zorunda kaldım. Yayalar kör noktada kaldılar. Aynalarımı kontrol ettim ancak göremedim. Bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim, araçtan inip bakınca ölenleri gördüm. Sonrasında şoka girdim. Bir kusurum yoktur. Maktuller kör noktamda kaldıkları için görmedim. Sağ aynamdan baktığımda kimsenin olmadığını görerek hareket ettim. Ancak kamyon olduğu için yaklaşık 5-10 kilometre hız civarıyla yavaş bir şekilde çıktım" diye konuştu.

"ANNEMİ SAÇINDAN VE AYAKKABISINDAN TANIDIM"

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Gülçür'ün kızı Beste Kaplan, yaşanan olayı görmediğini ifade ederek, "Annem, sabah teyzemle markete gideceklerini söylemişti. Sonra kardeşim telefon açtı bana, 'Galiba annemiz ölmüş' dedi. Olay yerine gittiğimde annem tanınacak halde değildi. Annemi saçından ve ayakkabısından tanıdım. Teyzem, vefat etmeden önce hastanede 'Bilerek çarptı bize' dedi. Dört teker üzerinden geçti üzerlerinden. Ben bunun bir cinayet olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"'YAŞIYOR MU?' DİYE SORDUM, CEVAP GELMEDİ"

Maktul Gülçür'ün oğlu Uğur Arman da şunları anlattı:

"Babamla konuşurken annemin trafik kazası geçirdiğini söylediler. 'Yaşıyor mu?' diye sordum, cevap gelmedi. Onun üzerine olay yerine gittik. Annemin yüzü tanınmayacak haldeydi. Teyzemi sorduk, hastaneye kaldırıldığını söylediler. Akşam acil serviste bilerek çarptığını söyledi. Teyzem ablama söylemedi ama teyzem bana söyledi. Olayın olduğu yerden geçmelerinin sebebinin, şantiye alanının geçmekte oldukları yeri kapattığını ve o yüzden oradan geçmek zorunda kaldıklarını söyledi. Annemi sordu; ben de annemin ölmüş olduğunu söyleyemedim."

"DÖRT TEKER ÖLENLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİ"

Mahkeme huzurunda dinlenen tanık B.Ş., "Olay anında ben de oradaydım. Ölenler aracın kör noktasındaydı. Sanık çok yavaş hareket ettirmişti, şahıslara çarptığını gördüm. Yaklaşık 6-7 metre hareket ettikten sonra durdu. İndikten sonra çarptığını gördü. Sanığın kullandığı aracın sağ arkasında arka arkaya ve yan yana dört teker vardı. Dört teker ölenlerin üzerinden geçti. Kaza olduktan sonra sanık şoka girdi. Ambulansı ben aradım" ifadelerinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık şoför Murat Üneş'in tutukluluk halinin devamına, olay yeri keşfi yapılmasına ve duruşmanın 17 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde 4 Ağustos'ta meydana gelen kazada; özel bir şirkete ait şantiye alanının önünde park halindeyken hareket eden Murat Üneş yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Semra Çevik ve Anıl Gülçür'e çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat Üneş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Sanık Üneş hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.