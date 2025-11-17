Yaşlı kadının feci ölümü! Kamyonun altında ezildiği anlar kamerada

Kategoriler
Sinop'ta öğle saatlerinde meydana gelen feci olayda; belediyeye ait çöp kamyonunu kullanan Ekrem D., çöp topladıktan sonra aracı yeniden hareket ettirdi. Kamyonun hareket ettiği sırada önünden geçmek isteyen 66 yaşındaki Fikriye Özdemir'i fark etmeyen sürücü, kadına çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.