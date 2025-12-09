Antalya'da motosikletler feci şekilde çarpıştı! Yola fırlayan sürücüler kamerada

Antalya'da motosikletli iki şahıs feci şekilde çapıştı. Kendi yolunda giden motosikletli şahıs, sokak arasından süratle gelen motosikletin kurbanı oldu. Hızla gelen motosikletli ana yoldaki motora feci şekilde çarpı. İki sürücü de motosikletten yola fırladı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ulaştı. Kısa süre sonra gelen ekipler sürücüleri hastaneye götürdü, ikisinin de yaralı olduğu öğrenildi.