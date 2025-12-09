Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp gruplarında "Ne kaçırdım" derdi bitiyor: Yeni dönem resmen başladı

WhatsApp, grup sohbetlerine yeni katılan kullanıcıların konuşmalardan kopukluk yaşamaması adına, gruba girmeden önceki son 24 saatteki mesajları görmelerini sağlayan yeni bir özellik geliştiriyor.

Dünyanın en popüler anlık uygulaması , Android platformu için yayınladığı yeni Beta güncellemesiyle birlikte grup sohbetlerinde mesajlaşmayı kolaylaştıracak önemli bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.

Google Play Beta Programı aracılığıyla sunulan 2.25.36.11 sürüm kodlu güncelleme, gruba sonradan dahil olan üyelerin yaşadığı kopukluğu gidermeyi hedefliyor. Geliştirilen "Recent History Sharing" özelliği sayesinde, katılımcılar gruba girmeden önceki son 24 saatte gönderilen mesajları görme şansına erişecek.

Bahsi geçen yenilik, özellikle bir etkinlik planlaması yapılan veya önemli konuların tartışıldığı gruplara sonradan eklenen kişilerin, konuşulanları anlamasını ve sohbetten kopuk hissetmemesini sağlamayı amaçlıyor.

WhatsApp gruplarında "Ne kaçırdım" derdi bitiyor: Yeni dönem resmen başladı

YENİ ÜYELER İÇİN ‘ESKİ MESAJLARI GÖR’ DÖNEMİ

Geliştirilme aşamasındaki özellik, tamamen grup yöneticilerinin inisiyatifine bırakılacak. Yöneticiler grup ayarlarından ilgili seçeneği aktif hale getirdiğinde, sohbet geçmişi yeni gelen kullanıcıyla paylaşılacak.

Meta çatısı altındaki platform, paylaşım sırasında teknolojisinin korunacağını ve mesajların yeni üye için otomatik olarak yeniden şifreleneceğini belirtiyor. Böylece gizlilikten ödün verilmemiş olacak.

Öte yandan paylaşım süresi geçmişe dönük 24 saat ile sınırlandırılırken, çok aktif gruplarda maksimum 1000 mesajın gösterilmesi planlanıyor.

Hem yöneticiler tarafından manuel olarak eklenenler hem de davet bağlantısı ile gelenler, söz konusu avantajdan yararlanabilecek. Henüz test kullanıcılarına sunulmayan ve geliştirme süreci devam eden sistemin, ilerleyen günlerde kararlı sürümle birlikte tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor.

