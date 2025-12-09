Kocasını yastıkla boğmaya çalıştı! Mahkeme kararını açıkladı

Kategoriler
İstanbul
Ankara'da mahkemeye başvuran B.T., şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi R.T. tarafından uyurken yastıkla ağzı kapatılarak elleriyle boğulmaya çalışıldığını öne sürdü.
Mahkeme, koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığına ilişkin delil aranmayacağı, önleyici tedbir kararının gecikmeksizin verilmesinin hükme bağlandığına dikkat çekti.
Yerel mahkeme, dosya kapsamında R.T.’nin 6 ay boyunca B.T.’nin konutuna, iş yerine, bulunduğu yerlere yaklaşmamasına hükmetti.