Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Aralık bugünün maçları

Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken bugünün maçlarının saati ve kanalı da merak edildi. Galatasaray bu akşam Monaco ile karşı karşıya gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Aralık bugünün maçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 13:45

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de yarış devam ediyor. Nefes kesen karşılaşmalar devam ederken bugun hangi maçlar var belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR 9 ARALIK?

AFC Şampiyonlar Ligi

Machida - Ulsan Hyundai | 13:00 | Smart Spor 2
Buriram - Gangwon | 15:15 | Smart Spor 2
Johor Darul - Shanghai Port | 15:15 | Smart Spor HD
Kairat Almaty - Olympiakos | 18:30 | tabii Spor
Bayern Münih - Sporting Lisbon | 20:45 | CBC Sport | tabii Spor 1
Atalanta - Chelsea | 23:00 | tabii Spor 2
Barcelona - Eintracht Frankfurt | 23:00 | tabii Spor 1
Inter - Liverpool | 23:00 | tabii Spor
Monaco - Galatasaray | 23:00 | TRT 1
PSV - Atletico Madrid | 23:00 | tabii Spor 3
St.Gilloise - Marsilya | 23:00 | tabii Spor 5
Tottenham - Slavia Prag | 23:00 | tabii Spor 4

Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Aralık bugünün maçları

PSV - Atletico Madrid | 16:00 | UEFA.tv
Monaco - Galatasaray | 17:00 | Yayın Yok
Inter - Liverpool | 18:00 | UEFA.tv

Azerbaycan Premier Ligi

Araz - Kapaz | 16:00 | CBC Sport
Sumqayıt - Imisli | 18:30 | CBC Sport

Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Aralık bugünün maçları

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

St.Polten - Juventus | 20:45 | Disney Plus
Arsenal - Twente | 23:00 | Disney Plus
PSG - Leuven | 23:00 | Disney Plus
Real Madrid - Wolfsburg | 23:00 | Disney Plus

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#Uefa Gençlik Ligi
#Afc Şampiyonlar Ligi
#Uefa Kadınlar Şampiyonlar Ligi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.