Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Aralık bugünün maçları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarış devam ediyor. Nefes kesen karşılaşmalar devam ederken bugun hangi maçlar var belli oldu.
AFC Şampiyonlar Ligi
Machida - Ulsan Hyundai | 13:00 | Smart Spor 2
Buriram - Gangwon | 15:15 | Smart Spor 2
Johor Darul - Shanghai Port | 15:15 | Smart Spor HD
Kairat Almaty - Olympiakos | 18:30 | tabii Spor
Bayern Münih - Sporting Lisbon | 20:45 | CBC Sport | tabii Spor 1
Atalanta - Chelsea | 23:00 | tabii Spor 2
Barcelona - Eintracht Frankfurt | 23:00 | tabii Spor 1
Inter - Liverpool | 23:00 | tabii Spor
Monaco - Galatasaray | 23:00 | TRT 1
PSV - Atletico Madrid | 23:00 | tabii Spor 3
St.Gilloise - Marsilya | 23:00 | tabii Spor 5
Tottenham - Slavia Prag | 23:00 | tabii Spor 4
PSV - Atletico Madrid | 16:00 | UEFA.tv
Monaco - Galatasaray | 17:00 | Yayın Yok
Inter - Liverpool | 18:00 | UEFA.tv
Azerbaycan Premier Ligi
Araz - Kapaz | 16:00 | CBC Sport
Sumqayıt - Imisli | 18:30 | CBC Sport
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
St.Polten - Juventus | 20:45 | Disney Plus
Arsenal - Twente | 23:00 | Disney Plus
PSG - Leuven | 23:00 | Disney Plus
Real Madrid - Wolfsburg | 23:00 | Disney Plus