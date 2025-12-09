Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Aralık bugünün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarış devam ediyor. Nefes kesen karşılaşmalar devam ederken bugun hangi maçlar var belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR 9 ARALIK?

AFC Şampiyonlar Ligi

Machida - Ulsan Hyundai | 13:00 | Smart Spor 2

Buriram - Gangwon | 15:15 | Smart Spor 2

Johor Darul - Shanghai Port | 15:15 | Smart Spor HD

Kairat Almaty - Olympiakos | 18:30 | tabii Spor

Bayern Münih - Sporting Lisbon | 20:45 | CBC Sport | tabii Spor 1

Atalanta - Chelsea | 23:00 | tabii Spor 2

Barcelona - Eintracht Frankfurt | 23:00 | tabii Spor 1

Inter - Liverpool | 23:00 | tabii Spor

Monaco - Galatasaray | 23:00 | TRT 1

PSV - Atletico Madrid | 23:00 | tabii Spor 3

St.Gilloise - Marsilya | 23:00 | tabii Spor 5

Tottenham - Slavia Prag | 23:00 | tabii Spor 4

UEFA Gençlik Ligi

PSV - Atletico Madrid | 16:00 | UEFA.tv

Monaco - Galatasaray | 17:00 | Yayın Yok

Inter - Liverpool | 18:00 | UEFA.tv

Azerbaycan Premier Ligi

Araz - Kapaz | 16:00 | CBC Sport

Sumqayıt - Imisli | 18:30 | CBC Sport

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

St.Polten - Juventus | 20:45 | Disney Plus

Arsenal - Twente | 23:00 | Disney Plus

PSG - Leuven | 23:00 | Disney Plus

Real Madrid - Wolfsburg | 23:00 | Disney Plus