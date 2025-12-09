İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi medyası, İsrail jetlerinin Safi Dağı, Jbaa kasbası, Zefta Vadisi ve Azza ile Rumin Arki arasındaki bölgeyi hedef aldığını, çok sayıda evde hasar meydana geldiğini aktardı. Yaşanan saldırıyla ilgili can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın Rıdvan birimine ait askeri noktaların vurulduğu aktarıldı.