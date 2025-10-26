Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İsrail Lübnan’daki BM güçlerine tank ve İHA ile saldırdı

İsrail Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) devriyesine İHA ve tank ile saldırı düzenledi. UNIFIL'den yapılan açıklamada İsrail'in Güvenlik Konseyi kararını ve Lübnan egemenliğini ihlal ettiği vurgulandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail Lübnan’daki BM güçlerine tank ve İHA ile saldırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 23:10

, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’nü (UNIFIL) hedef aldı. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 17.45 sıralarında Lübnan’ın güneyindeki Kfar Kila yakınlarında devriye görevi icra eden UNIFIL güçlerinin yakınına İsrail ordusuna ait bir İHA tarafından el bombası atıldığı ve birkaç dakika sonra İsrail tankının devriye ekiplerinin bulunduğu bölgeye atış yaptığı bildirildi.

İsrail Lübnan’daki BM güçlerine tank ve İHA ile saldırdı

"GÜVENLİK KONSEYİ KARARI VE LÜBNAN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLDİ"

Açıklamada saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bu eylemleri, Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ve Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmekte, Lübnan'ın güneyinde Güvenlik Konseyi'nin görevlendirdiği barış gücü personelinin güvenliğini ve emniyetini hiçe saymaktadır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in Lübnan'da düzenlediği İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor: Eş zamanlı saldırılar
ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#Lübnan
#Unifil
#Barış Gücü
#Güvenlik Konseyi
#Idf
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.