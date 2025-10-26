Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor: Eş zamanlı saldırılar

İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor. İsrail ordusu, ülkenin güneybatısında bulunan Kuneytra ili kırsalına doğru ilerliyor.

İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor: Eş zamanlı saldırılar
26.10.2025
26.10.2025
resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre ordusu, Kuneytra ilindeki El Rezaniye ve Seyda El Hanut köylerine girdi. İsrail ordusu, dört askeri araçla El Rezaniye ve Seyda El Hanut köyleri arasında askeri bir kontrol noktası kurdu.

Ayrıca İsrail güçlerine ait bir birlik, Kuneytra’nın kuzey kırsalında Hadr ile Trence beldeleri arasındaki yola doğru ilerleme kaydetti.

İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor: Eş zamanlı saldırılar

EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

Birkaç askeri araç ve üç tanktan oluşan bir başka İsrail askeri konvoyu da El Samedaniye ve El Şarkiyye köyleri istikametine doğru ilerledi.

Suriye'deki işgalini sürdüren İsrail ordusu, Kuneytra ili kırsalında işgalini genişletiyor.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak, ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

