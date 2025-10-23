Menü Kapat
17°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için 3. kez tutuklama emri

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında bir kez daha tutuklama emri çıkarıldı. Fransız yargısı, 2013'teki Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırılarla ilgili olarak insanlığa karşı suç ve savaş ortaklığı gerekçesiyle kararı verdi.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için 3. kez tutuklama emri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
16:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
16:46

Fransa'da, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında 2013'te Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırılarla ilgili olarak, insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle bir kez daha tutuklama kararı verildi.

Başkent Paris'teki yerel mahkemenin hakimleri tarafından Esad hakkında 3. kez çıkarılan tutuklama emri, Yargıtayın, Suriyeli devrik lider hakkında çıkarılan ilk tutuklama emrinin iptal edilmesine yönelik 25 Temmuz'da verdiği kararın ardından geldi.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için 3. kez tutuklama emri

2021'DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Paris'teki mahkeme, 2021'de, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde 2013'te yapılan kimyasal saldırılara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), avukatlardan oluşan Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini kayıt altına alan Suriye Arşivi'nin şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında mahkeme, Esad hakkında ilk kez 15 Kasım 2023'te tutuklama emri çıkarmıştı.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için 3. kez tutuklama emri

Mahkeme, Esad'ı, 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ile savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.

Aynı suçlamalarla Esad hakkındaki 2. tutuklama emri ise 20 Ocak'ta çıkarılmıştı.

Öte yandan, Fransız Yargıtayı, 25 Temmuz'da alt mahkemenin 15 Kasım 2023'te Esad hakkında tutuklama emri çıkarılmasına ilişkin kararını bozmuştu. Yargıtay, savaş suçu ya da insanlığa karşı suçlara ortaklık şüphesi olmasında dahi devlet liderlerinin dokunulmazlığına istisna getirilemeyeceğine hükmetmişti.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için 3. kez tutuklama emri

DOĞU GUTA KATLİAMI

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü. Katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti. Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

