Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Sednaya infazcısına operasyon: Esad rejiminin işkenceci generali yakalandı!

Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin işkence ve infaz merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde işlenen ağır insan hakları ihlalleriyle suçlanan eski üst düzey yetkili yakalandı. General olduğu öğrenilen şüphelinin rejim dönemindeki en karanlık suçların simgesi haline gelen Sednaya'daki eylemlerden doğrudan sorumlu olduğu belirtildi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sednaya infazcısına operasyon: Esad rejiminin işkenceci generali yakalandı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 23:22

İçişleri Bakanlığı, 'nde mahkumları infaz etmek ve işkence yapmakla suçlanan General Akram Selum Abdullah'ın düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin muhaliflere karşı işlediği suçların simgesi haline gelen Sednaya Hapishanesi'ndeki işlenen suçlarla bağlantılı bir kişi daha yakalandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Sednaya Hapishanesi'nde mahkumları infaz etmek ve işkence yapmakla suçlanan General Akram Selum Abdullah'ın düzenlenen operasyon ile yakalandığını duyurdu.

Sednaya infazcısına operasyon: Esad rejiminin işkenceci generali yakalandı!

İSTİHBARAT SONUCU YAKALANDI

Bakanlık, Abdullah'ın ciddi insan hakları ihlalleri ile suçlandığını belirterek, Abdullah'ın yerinin sağlanan istihbarat sonucu tespit edildiğini aktardı. Abdullah'ın nerede yakalandığını açıklanmadı.

Abdullah, 2014-2015 yılları arasında Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde, özellikle askeri polis komutanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump-Putin görüşmesi krizi baş göstermişken Rusya'dan nükleer silahlı tatbikat
ETİKETLER
#suriye
#iskence
#sednaya hapishanesi
#Haklar İhlalleri
#Omar Abdulaziz
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.