CHP kulislerini sallayan iddia! Akpolat'tan tehditkar sözler: 'Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım'

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması CHP'nin içini karıştırmaya devam ediyor. AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, parti içindeki kulislere dair çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik tehditte bulunduğunu öne süren Tayyar, Akpolat'ın kendisine sahip çıkılmasını istediğini ilettiğini söyledi.

"YALNIZ BIRAKILIRSAM EKREM'İ YAKARIM"



Tayyar, Akpolat'ın kendisini partisi tarafından yalnız bırakılmış hissettiğini belirterek 'Yalnız bırakmaya devam ederlerse Ekrem'i yakarım" ifadelerini kullandığını öne sürdü.

Tayyar bu durumda Akpolat'ın İmamoğlu aleyhine itirafçı olabileceği şeklinde yorum yaptı.

"BAŞINA GELENLERDEN İMAMOĞLU'NU SUÇLUYOR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ikilinin arasının bozuk olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Rıza Akpolat İmamoğlu ile görüşmek istememiş. Başına gelenlerden İmamoğlu ve ekibini suçlu görüyor. Akpolat yalnız bırakıldığını düşünüyordu.”