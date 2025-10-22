Menü Kapat
CHP kulislerini sallayan iddia! Akpolat'tan tehditkar sözler: 'Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım'

Beşiktaş Belediyesinin yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan başkanı Rıza Akpolat hakkında CHP kulislerini hareketlendiren iddia gazeteci Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar'ın TGRT Haber Medya Kritik programında dile getirdiği iddiaya göre Akpolat itirafçılık kartını masaya sürerek "Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım" dedi.

Belediyelere yönelik soruşturması 'nin içini karıştırmaya devam ediyor. AK Parti eski milletvekili ve gazeteci , parti içindeki kulislere dair çarpıcı bir bilgi paylaştı.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'na yönelik tehditte bulunduğunu öne süren Tayyar, Akpolat'ın kendisine sahip çıkılmasını istediğini ilettiğini söyledi.

CHP kulislerini sallayan iddia! Akpolat'tan tehditkar sözler: 'Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım'

"YALNIZ BIRAKILIRSAM EKREM'İ YAKARIM"


Tayyar, Akpolat'ın kendisini partisi tarafından yalnız bırakılmış hissettiğini belirterek 'Yalnız bırakmaya devam ederlerse Ekrem'i yakarım" ifadelerini kullandığını öne sürdü.
Tayyar bu durumda Akpolat'ın İmamoğlu aleyhine itirafçı olabileceği şeklinde yorum yaptı.

CHP kulislerini sallayan iddia! Akpolat'tan tehditkar sözler: 'Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım'
Beşiktaş Belediyesi'nden Aziz İhsan Aktaş’a benzin kıyağı! Kayıt dışı araçlar, çift katlı otobüs

"BAŞINA GELENLERDEN İMAMOĞLU'NU SUÇLUYOR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ikilinin arasının bozuk olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Rıza Akpolat İmamoğlu ile görüşmek istememiş. Başına gelenlerden İmamoğlu ve ekibini suçlu görüyor. Akpolat yalnız bırakıldığını düşünüyordu.”

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı: İşte başkanlar için istenen cezalar
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#yolsuzluk
#beşiktaş belediyesi
#şamil tayyar
#Rıza Akpolat
#Politika
