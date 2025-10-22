Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig usulüyle oynanıyor. 36 takımın yer aldığı sistemde 8 maç sonunda ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselecek.

REAL MADRİD JUVENTUS CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Real Madrid sahasında Juventus’u konuk ediyor. Santiago Bernabeu Stadyumu’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Xabi Alonso’nun öğrencileri, grupta oynadıkları iki maçı da kazanarak 6 puan topladı. Juventus ise iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı ve 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

Mücadelede iki milli yıldız da sahada olacak. Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız ilk 11’de maça başlıyor. Karşılaşmanın hakemliğini Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yapacak. Real Madrid Juventus maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Real Madrid Juventus maçı 11’leri şu şekildedir:

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Asencio, Huijsen, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Vinicius, Bellingham, Diaz, Mbappe

Juventus 11: Di Gregorio, Kelly, Gatti, Rugani, Cambiaso, McKennie, Thuram, Kalulu, Kenan Yıldız, Koopmeiners, Vlahovic

REAL MADRİD JUVENTUS HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi, Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Tabii platformu üzerinden erişim sağlayabilecek.

Tabii Spor, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden hizmet veriyor. Real Madrid Juventus maçını izleyebilmek için Tabii üyeliği gerekiyor. Tabii üzerinden kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü HD kalitede Real Madrid Juventus maçını seyredebilecek.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Real Madrid Juventus maçını yayınlayacak bazı yabancı kanallar şifresiz erişim imkânı sunuyor. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da CBC Sport, Fransa’da Canal+ Live 3, Bulgaristan’da bTV Action, Hollanda’da Sport 24 ve Rusya’da Okko Sport karşılaşmayı yayınlayacak.

Real Madrid Juventus maçını veren kanallar:

ABD: Prime Video

Prime Video Almanya: DAZN

DAZN Azerbaycan: CBC Sport

CBC Sport Fransa: Canal+ Live 3

Canal+ Live 3 Bulgaristan: bTV Action

bTV Action Hollanda: Sport 24

Sport 24 Rusya: Okko Sport

REAL MADRİD - JUVENTUS NEREDE İZLENİR?

Real Madrid Juventus mücadelesi, Tabii platformu üzerindeki Tabii Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Yayın, maç öncesi programıyla birlikte başlayacak ve 90 dakika boyunca HD kalitede devam edecek.

Tabii’ye web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden giriş yapan kullanıcılar, üyelik oluşturduktan sonra Tabii Spor kanalına erişim sağlayabiliyor. Platform, Türkiye’de UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarına sahip resmi dijital mecra konumunda.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Real Madrid Juventus karşılaşması şifreli yayın kapsamında yer alıyor. Maçı izlemek için Tabii platformuna üye olunması gerekiyor. Tabii üyeliği ücretli olup, canlı yayın yalnızca platformun Tabii Spor kanalı üzerinden yapılacak.

Real Madrid Juventus maçı TRT 1 veya TRT Spor ekranlarında yayınlanmayacak. Türkiye’de karşılaşmayı resmi ve güvenli şekilde izlemek için tek adres Tabii Spor olacak.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Futbolseverler, Real Madrid Juventus maçını Tabii Spor kanalından canlı olarak izleyebilir. Maç yayınına Tabii’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden erişmek mümkündür. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve yayın öncesinde kısa bir maç önü programı da ekranlara gelecek.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Real Madrid Juventus maçını izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle Tabii platformuna üye olmaları gerekiyor. Üyeliğin ardından Tabii Spor kanalına giriş yapılarak Real Madrid Juventus mücadelesi canlı olarak takip edilebilir. Real Madrid Juventus canlı yayın, HD kalitede sunulacak olup hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden izlenebilir.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI TRT SPOR'DA MI, TRT VERİYOR MU?

Real Madrid Juventus maçı TRT 1 veya TRT Spor kanallarında yayınlanmayacak. TRT 1 ve TRT Spor’un bugünkü yayın akışında Real Madrid Juventus maçı canlı yayını yer almamaktadır. Mücadele yalnızca Tabii platformunun dijital spor kanalı olan Tabii Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TRT Spor’un yayın akışı şu şekildedir:

19.30 Vodafone Sultanlar Ligi Voleybol Karşılaşması Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank (Canlı)

21.00 Spor Akşamı (Canlı)

21.45 Basketbol Şampiyonlar Ligi Joventut Badalona - Bursaspor (Canlı)

23.45 Maç Özel (Canlı)

00.25 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

REAL MADRİD JUVENTUS KAÇAK BEDAVA MAÇ

Real Madrid Juventus maçını kaçak yayınlarla izlemeye çalışmak yasal değildir. Sosyal medya ya da çeşitli sitelerde paylaşılan Real Madrid Juventus korsan link paylaşımları hem suç teşkil eder hem de kişisel veriler açısından büyük risk taşır. Bu tarz Real Madrid Juventus kaçak maç link/linki siteler, telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazlara virüs bulaştırabilir ve güvenlik açıklarına neden olabilir.

Real Madrid Juventus maçını izlemek isteyen futbolseverlerin, en güvenilir ve yasal adres olan Tabii Spor üzerinden HD kalitede canlı yayını tercih etmeleri önerilir.