Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

Real Madrid Juventus canlı yayın ile ekranlara geliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı bu akşam Santiago Bernabeu’da yaşanacak. Real Madrid, İtalyan devi Juventus’u konuk ediyor. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği karşılaşma, iki dev takımın tarihi rekabetine sahne olacak. İşte Real Madrid Juventus canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 21:25

2025-26 sezonu lig usulüyle oynanıyor. 36 takımın yer aldığı sistemde 8 maç sonunda ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselecek.

REAL MADRİD JUVENTUS CANLI İZLE

’nde bu akşam sahasında ’u konuk ediyor. Santiago Bernabeu Stadyumu’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Xabi Alonso’nun öğrencileri, grupta oynadıkları iki maçı da kazanarak 6 puan topladı. Juventus ise iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı ve 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

Mücadelede iki milli yıldız da sahada olacak. Real Madrid forması giyen ile Juventus’un genç yeteneği ilk 11’de maça başlıyor. Karşılaşmanın hakemliğini Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yapacak. Real Madrid Juventus maçı ile ekranlara gelecek.

Real Madrid Juventus maçı 11’leri şu şekildedir:

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Asencio, Huijsen, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Vinicius, Bellingham, Diaz, Mbappe

Juventus 11: Di Gregorio, Kelly, Gatti, Rugani, Cambiaso, McKennie, Thuram, Kalulu, Kenan Yıldız, Koopmeiners, Vlahovic

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

REAL MADRİD JUVENTUS HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi, kanalından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Tabii platformu üzerinden erişim sağlayabilecek.

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

Tabii Spor, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden hizmet veriyor. Real Madrid Juventus maçını izleyebilmek için Tabii üyeliği gerekiyor. Tabii üzerinden kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü HD kalitede Real Madrid Juventus maçını seyredebilecek.

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Real Madrid Juventus maçını yayınlayacak bazı yabancı kanallar şifresiz erişim imkânı sunuyor. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da CBC Sport, Fransa’da Canal+ Live 3, Bulgaristan’da bTV Action, Hollanda’da Sport 24 ve Rusya’da Okko Sport karşılaşmayı yayınlayacak.

Real Madrid Juventus maçını veren kanallar:

  • ABD: Prime Video
  • Almanya: DAZN
  • Azerbaycan: CBC Sport
  • Fransa: Canal+ Live 3
  • Bulgaristan: bTV Action
  • Hollanda: Sport 24
  • Rusya: Okko Sport
Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

REAL MADRİD - JUVENTUS NEREDE İZLENİR?

Real Madrid Juventus mücadelesi, Tabii platformu üzerindeki Tabii Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Yayın, maç öncesi programıyla birlikte başlayacak ve 90 dakika boyunca HD kalitede devam edecek.

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

Tabii’ye web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden giriş yapan kullanıcılar, üyelik oluşturduktan sonra Tabii Spor kanalına erişim sağlayabiliyor. Platform, Türkiye’de UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarına sahip resmi dijital mecra konumunda.

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Real Madrid Juventus karşılaşması şifreli yayın kapsamında yer alıyor. Maçı izlemek için Tabii platformuna üye olunması gerekiyor. Tabii üyeliği ücretli olup, canlı yayın yalnızca platformun Tabii Spor kanalı üzerinden yapılacak.

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

Real Madrid Juventus maçı TRT 1 veya TRT Spor ekranlarında yayınlanmayacak. Türkiye’de karşılaşmayı resmi ve güvenli şekilde izlemek için tek adres Tabii Spor olacak.

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Futbolseverler, Real Madrid Juventus maçını Tabii Spor kanalından canlı olarak izleyebilir. Maç yayınına Tabii’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden erişmek mümkündür. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve yayın öncesinde kısa bir maç önü programı da ekranlara gelecek.

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Real Madrid Juventus maçını izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle Tabii platformuna üye olmaları gerekiyor. Üyeliğin ardından Tabii Spor kanalına giriş yapılarak Real Madrid Juventus mücadelesi canlı olarak takip edilebilir. Real Madrid Juventus canlı yayın, HD kalitede sunulacak olup hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden izlenebilir.

Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI TRT SPOR'DA MI, TRT VERİYOR MU?

Real Madrid Juventus maçı TRT 1 veya TRT Spor kanallarında yayınlanmayacak. TRT 1 ve TRT Spor’un bugünkü yayın akışında Real Madrid Juventus maçı canlı yayını yer almamaktadır. Mücadele yalnızca Tabii platformunun dijital spor kanalı olan Tabii Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TRT Spor’un yayın akışı şu şekildedir:

  • 19.30 Vodafone Sultanlar Ligi Voleybol Karşılaşması Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank (Canlı)
  • 21.00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 21.45 Basketbol Şampiyonlar Ligi Joventut Badalona - Bursaspor (Canlı)
  • 23.45 Maç Özel (Canlı)
  • 00.25 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
Real Madrid Juventus CANLI nereden izlenir? Arda Güler ve Kenan Yıldız 11’de başlıyor

REAL MADRİD JUVENTUS KAÇAK BEDAVA MAÇ

Real Madrid Juventus maçını kaçak yayınlarla izlemeye çalışmak yasal değildir. Sosyal medya ya da çeşitli sitelerde paylaşılan Real Madrid Juventus korsan link paylaşımları hem suç teşkil eder hem de kişisel veriler açısından büyük risk taşır. Bu tarz Real Madrid Juventus kaçak maç link/linki siteler, telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazlara virüs bulaştırabilir ve güvenlik açıklarına neden olabilir.

Real Madrid Juventus maçını izlemek isteyen futbolseverlerin, en güvenilir ve yasal adres olan Tabii Spor üzerinden HD kalitede canlı yayını tercih etmeleri önerilir.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#uefa
#real madrid
#real madrid
#kenan yıldız
#juventus
#juventus
#arda güler
#arda güler
#canlı yayın
#Tabii Spor
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.