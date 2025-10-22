Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi: TBMM'de oylandı

Kategoriler
Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için TBMM'de seçim yapıldı. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede 5 yeni isim açıklandı.
Yapılan seçim sonucunda Sayıştay'a seçilen isimler şu şekilde:
Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjan Grubundan;
1- Eşref Edip ÇİÇEKLİ
2- Necati KÜÇÜKAYDIN
Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları Kontenjan Grubundan;
1- Coşkun ÇEKİCİLER
2- İsmail ÇOBANOĞLU
3- Adnan GÜRAN