Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi: TBMM'de oylandı

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için TBMM'de seçim yapıldı. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede 5 yeni isim açıklandı.





Yapılan seçim sonucunda Sayıştay'a seçilen isimler şu şekilde:

Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjan Grubundan;

1- Eşref Edip ÇİÇEKLİ

2- Necati KÜÇÜKAYDIN

Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları Kontenjan Grubundan;

1- Coşkun ÇEKİCİLER

2- İsmail ÇOBANOĞLU

3- Adnan GÜRAN